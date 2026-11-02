به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اشجری عصر دوشنبه طی نشست تبیینی «بالندگی هویت ملی و انقلابی در بستر هنر» که در سالن نشست‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد، با قدردانی از نقش‌ آفرینی کانون در برگزاری آیین‌ها و مناسبت‌ های استان، نسبت به دو خطر بزرگ «فراموشی» و «تحریف» مناسبت‌ها هشدار داد و با اشاره به درپیش‌بودن یوم‌الله ۱۳ آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)، تأکید کرد: آشناسازی نسل جوان با پیشینه و فلسفه این مناسبت، از طریق شناخت رموز رفتاری آنان، امری حیاتی است.

حجت‌الاسلام اشجری در ادامه با اشاره به آمار شهدای ایران اسلامی، تصریح کرد: بخش زیادی از این شهدای والامقام، نوجوانان و جوانان بودند؛ از جمله ۷۵ درصد شهدا، زیر ۲۳ سال سن داشتند و در استان گیلان نیز ۶۵۶ شهید دانش‌آموز، اسوه‌هایی ماندگار هستند که باید شاخصه‌های شخصیتی آنان را برای نسل آینده تبیین کرد.

وی هم‌چنین یادآور شد: در هر مکانی که امروزه مسجدی بنا شده، در گذشته خون شهیدی ریخته و یا پیکر شهیدی به خاک سپرده شده است؛ زیرا خون شهیدان موجب رویش می‌شود و به قلب‌ها آرامش می‌دهد و بهترین مکان برای عبادت است.

میدانداری نوجوانان؛ از حضور نمادین تا مشارکت رسمی

حجت‌الاسلام اشجری در ادامه با ارائه یک پیشنهاد، بر لزوم تغییر رویکرد از حضور نمادین نوجوانان به حضور رسمی تأکید کرد و گفت: باید از این پس، یک نوجوان دختر و پسر از اعضای کانون پرورش فکری به‌عنوان عضو رسمی در ستاد یوم‌الله ۱۳ آبان استان عضو شوند تا بستری واقعی برای ارائه دیدگاه‌ها و میدانداری آنان فراهم گردد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان گیلانی می‌تواند کیفیت و کمیت فعالیت‌های تبیینی را در استان به‌شدت تقویت کند.

کانون؛ پناهگاه امید و مرکز توانمندسازی آینده‌سازان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت جهت‌دهی به مسیر رشد کودکان، گفت: حضور در کانون، امیدبخش است و گفت‌وگو با کودکان، زمینه درک بهتر توانمندی‌های آنان را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر کانون اوج بگیرد، امید در جامعه اسلامی گسترش می‌یابد.

حجت‌الاسلام اشجری با یادآوری خاطره‌ای از همت‌گماردن در مأموریت‌ها، بر لزوم انجام وظایف با اراده و ایمان قوی تأکید و ابراز امیدواری کرد که در نشست‌های تبیینی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان توفیق حضور داشته باشد.