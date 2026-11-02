به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان به مصاف الشمال قطر می‌رود. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده پس از این دیدار باید در هفته دوازدهم لیگ برتر در خوزستان مقابل استقلال خوزستان صف‌آرایی کنند.

آبی‌پوشان در ادامه و در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر نیز میهمان خیبر خرم‌آباد خواهند بود دیداری که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نشده است.

استقلالی‌ها تاکنون درخواستی برای لغو دیدار مقابل خیبر ارائه نکرده‌اند و باید منتظر ماند و دید این مسابقه در چه تاریخی برگزار خواهد شد و در صورت تداوم فشردگی برنامه مسابقات، مسئولان باشگاه استقلال چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهند کرد.