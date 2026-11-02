به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، معاون نخست‌وزیر جمهوری خلق چین در پاسخ به نامه تبریک دکتر حسین افشین، با اعلام دریافت این پیام، مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز کرد و بر استمرار تلاش‌ها در راستای تحکیم پیوندهای تهران و پکن تأکید نمود.

هم‌زمان، رئیس آکادمی علوم چین نیز در پاسخی جداگانه به این پیام، ضمن قدردانی از آرزوهای خیرخواهانه معاون علمی رئیس‌جمهور، از آمادگی این نهاد علمی برای ارتقای همکاری‌های علمی و فناورانه دو کشور و آغاز فصل نوینی در این همکاری‌ها خبر داد.

نگاهی به پشتوانه این مناسبات نشان می‌دهد که تعاملات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین از پشتوانه‌ای ساختاریافته برخوردار است؛ از جمله امضای یادداشت تفاهم تأسیس «صندوق علمی جاده ابریشم» در سال ۲۰۱۶ که تا کنون بستر حمایت از بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی مشترک در حوزه‌های کلیدی نظیر علوم آب، مواد و فناوری‌های زیستی را فراهم کرده و نقشی پیشران در تبادل فناورانه و پرورش متخصصان دو کشور داشته است.

از این رو، با تأکید مقامات پکن بر ضرورت گشایش فصل نوین همکاری‌های علمی، بستر تازه‌ای برای هم‌افزایی میان جامعه علمی ایران و چین فراهم شده است که چشم‌اندازی روشن را پیش روی توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشور قرار می‌دهد.