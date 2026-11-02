https://mehrnews.com/x3dvwR ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵ کد مطلب 6997731 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵ قرائت اشعار رهبر شهید در یازدهمین همایش بینالمللی مجاهدان در غربت مشهد- در یازدهمین همایش بینالمللی مجاهدان در غربت قرائت اشعار رهبر شهید انقلاب اسلامی با استقبال حاضران همراه بود. دریافت 25 MB کد مطلب 6997731 کپی شد مطالب مرتبط خانوادههای ایرانی با مقاومت و استقامت نقشآفرینان دوران ظهور هستند حضور مهمانان ویژه خارجی در «اجلاسیه بینالمللی مجاهدان در غربت» اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» در مشهد اژهای: مبارزه با استکبار وظیفهای دائمی و حکم عقل است یازدهمین اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» در مشهد استاندار خراسان رضوی:قدرت واقعی ملتها در ایمان اراده مردمی است اختتامیه اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» در حرم امام رضا(ع) برچسبها رهبر شهید مشهد اجلاسیه مجاهدان در غربت
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