به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سرعت بخشی به وصول مطالبات، افزایش دقت در صدور اجرائیه‌ها و مراقبت همه جانبه از حقوق ذی نفعان، از قابلیت‌های جدید الکترونیکی «سامانه اجرای اسناد رسمی»، رونمایی شد.

محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی با معرفی این قابلیت‌های جدید گفت: خدمات برخط «بازداشت و رفع بازداشت تلفن همراه»، «استعلام اطلاعات و اصالت چک‌های صیادی» و همچنین «بازیابی اطلاعات اسناد ازدواج»، از جمله‌ قابلیت‌های جدید سامانه‌ اجرای اسناد رسمی است و در ادامه‌ توسعه این خدمات، خدمت «شناسایی و بازداشت دارایی‌های بورسی بدهکاران» نیز با هدف حذف مکاتبات کاغذی و سرعت بخشی به اجرای مطالبات، در آستانه‌ بهره‌برداری قرار دارد.

مکانیزه‌شدن بازداشت تلفن همراه و مقابله با «فرار از دِین»

وی در ادامه به شرح خدمت برخط و مکانیزه‌ی بازداشت و رفع بازداشت تلفن همراه پرداخته و گفت: پیش از این، درخواست بازداشت تلفن همراه از طریق نامه نگاری فیزیکی به شرکت اپراتور ارسال شده و پاسخ نیز به‌صورت مکاتبه‌ کاغذی به اداره‌ی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باز می‌گشت؛ فرآیندی که گاهی حدود دو هفته به طول می‌انجامید.

طاهریان با بیان این مطلب که در این بازه‌ی زمانی دو هفته‌ای، خطر «فرار از دین» و واگذاری خط تلفن به اشخاص ثالث وجود داشت، گفت: با پیاده‌سازی خدمت جدید، تمامی مکاتبات به‌صورت مکانیزه انجام شده و زمان دریافت پاسخ به حدود ۲۴ ساعت کاهش یافته است.

وی افزود: این تغییر، علاوه بر افزایش سرعت عملیات اجرایی، فرصت جابه‌جایی یا انتقال دارایی از سوی بدهکار، دشوار شدن شناسایی و توقیف آن را از بین میبرد.

وی با اشاره به اینکه این خدمت در مرحله فعلی مبتنی بر مکاتبات مکانیزه است، اظهار داشت: در گام بعدی، پیش‌بینی می‌شود با فراهم‌شدن امکان ارائه ی خدمت مستقیم از سوی اپراتور تلفن همراه، فرآیند بازداشت و رفع بازداشت، به‌صورت برخط و مشابه برخی خدمات مرتبط با ملک، حساب‌های بانکی و خودرو، انجام شود.

استعلام برخط چک صیادی و شناسایی زنجیره نقل‌وانتقال

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، در ادامه، از پیاده‌سازی خدمت برخط استعلام چک‌های صیادی در «سامانه جدید اجرای اسناد رسمی» خبر داده و گفت: با واردکردن اطلاعات موردنیاز، از جمله شماره چک و رمز مربوط، محتوای چک در سامانه فراخوانی شده و اصالت آن به همراه وضعیت گواهی عدم پرداخت (چک برگشتی یا عدم بازگشت) کنترل و راستی‌آزمایی می‌شود.

طاهریان گفت: همچنین با توجه به قابلیت گردش و واگذاری چک‌های صیادی میان افراد مختلف، این سامانه آخرین زنجیره نقل و انتقال و آخرین دارنده چک را شناسایی می‌کند تا صدور اجراییه صرفاً به نام شخص دارای چک انجام شده و از بروز خطاهای حقوقی جلوگیری شود.

فراخوانی آنی اسناد ازدواج در راستای اجرای مهریه

طاهریان در راستای تسهیل پرونده‌های اجرای مهریه و اسناد رسمی، از پیاده‌سازی خدمت برخط فراخوانی اطلاعات اسناد ازدواج در سامانه اجرای اسناد رسمی خبر داده و گفت: با ورود شماره سند ازدواج و رمز تصدیق (که در اختیار دفاتر اسناد رسمی و زوجین است)، اطلاعات سند از سامانه‌ وقایع ازدواج و طلاق به صورت آنی فراخوانی شده و نیازی به ورود دستی اطلاعات نخواهد بود.

وی افزود: با توجه به دسترسی دفترخانه صادر کننده اجرائیه به اطلاعات سند، امکان استفاده از این خدمت در فرآیند اجرای اسناد مربوط به مطالباتی مانند مهریه فراهم شده است. لازم به ذکر است که استفاده از این قابلیت منوط به آن است که سند ازدواج دارای رمز تصدیق باشد.

به زودی؛ شناسایی و بازداشت برخط دارایی‌های بورسی بدهکاران

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در بخش دیگری از سخنان خود، از آماده‌سازی خدمت برخط مرتبط با دارایی‌های بورسی بدهکاران خبر داده و اظهار داشت: پیش از این، در مواردی که بدهکار فاقد موجودی کافی در حساب‌های بانکی بود، اما دارایی بورسی یا سبد سهام داشت، درخواست بازداشت دارایی از طریق مکاتبه با بورس انجام شده و در صورت درخواست فروش سهام، فرآیند فروش و تسویه حساب با بستانکار از طریق سازوکارهای مربوط پیگیری می‌شد.

طاهریان گفت: با راه‌اندازی خدمت جدید، شناسایی سهام بورسی افراد بدهکار، درخواست فروش سهام به ارزش روز و واریز وجوه به حساب بستانکار، به صورت کاملاً برخط و بدون نیاز به نامه‌نگاری‌های سنتی انجام می‌پذیرد. وی با اشاره به آماده بودن این خدمت اعلام کرد که برنامه‌ریزی شده است تا این قابلیت به زودی برای تحویل به این سازمان، ارائه شود.

لازم به ذکر است که سامانه ی «اجرای اسناد رسمی»، به‌طور ویژه در چهار حوزه کلیدی مهریه، چک، اسناد بانکی و اسناد رهنی فعالیت کرده و مهم‌ترین دستاورد این سامانه، «هوشمندسازی فرآیند وصول» است. اقدامات نوین اخیر، گامی استوار در جهت هوشمندسازی هرچه بیشتر فرآیندهای قضایی و ثبتی، تکریم ارباب رجوع و ارتقای ضریب امنیت اقتصادی در اجرای اسناد رسمی محسوب می‌شود؛ آنچه که می‌تواند ضمن کاهش زمان اجرای پرونده‌ها، زمینه کاهش خطاهای ناشی از ورود دستی اطلاعات و مکاتبات سنتی را نیز فراهم سازد.