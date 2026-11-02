به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدهادی شفیعی ظهر امروز دوشنبه در آئین تجلیل از عوامل نمایشی «گهواره آب» اظهار کرد: یکی از درخشان ترین قالب ها و رشته های حوزه هنری، نمایش است که شاید بتوان آن را با سابقه ترین و ریشه دارترین رشته در حوزه هنری خوزستان دانست.

مدیرکل حوزه هنری خوزستان گفت: از قِبَل نمایش، در بخش ادبیات هم آورده داشته ایم لذا از ابتدای مهرماه سال گذشته که برای برنامه ریزی رشته های مختلف نشست هایی برگزار کردیم، نمایش اولین گزینه بود.

وی، دو محور صیانت و تسهیل در کار را اساس برنامه ریزی ها برشمرد و ادامه داد: جایگاه حوزه هنری را تسهیلگری می‌دانیم و تلاش کردیم خلأ که وجود دارد را پر کنیم. اگر اثر خوبی تولید می شود تجلیل و تکریم انجام دهیم یا اگر موضوعی نیاز به پیگیری دارد آن را انجام دهیم.

مدیرکل حوزه هنری خوزستان بیان کرد: همچنین اگر نیاز به تولید بود کار از مبدا صورت گیرد؛ در اثری که به نمایش گذاشته شد یا یکی دو نمایش دیگری که اجرا خواهد شد از ابتدای کار یعنی نمایشنامه به سراغ هنرمندان رفتیم و قصد داشتیم در اجرا کنار دست آن ها بایستیم لذا اثری را آغاز می کنیم که بدانیم تا نقطه پایان اراده رفتن وجود دارد.

حجت الاسلام شفیعی با اشاره به جدی گرفته شدن مساله نمایش، تصریح کرد: مساله انقلاب اسلامی انسان است و در تئاتر، اصالت با انسان است چرا که در بخش تئاتر با بازپخش یا بازنمایی تصویر فرد مواجه نیستیم، برای تک تک دیالوگ و مونولوگ هایی که اجرا می شود هر شب و هر اجرا کارگردان متبلور می شود. همچنین بازیگر خود را بازآفرینی و نقش خود را بازتولید می‌کند به گونه ای که انعکاس را نه، بلکه خودش را می بینیم.

وی افزود: چنانچه نسبت به تئاتر کم توجهی شود آسیب ان را سریع تر از دیگر رشته ها می توان پیدا کرد و امیدواریم ما از کم توجهان این رشته نباشیم.

مدیرکل حوزه هنری خوزستان تاکید کرد: موظف هستیم پای کار خوب بایستیم، از آن تجلیل کنیم، به هنرمند توانمند و شناخته شده پر دستاورد استان خود خداقوت بگوییم، همچنین در حد بضاعت پشتیبانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «گهواره آب» که به شهدای ناو دنا پرداخته، برگزیده چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی بوده و به چهل و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته است.