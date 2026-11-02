به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از پوستر سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران دوشنبه ۱۱ آبان در مراسمی با حضور مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و رئیس ستاد برگزاری جشنواره، بهرام سلیمانی معاون سیاسی - امنیتی استاندار، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، صدرا یوسفی معاون هنری دفتر هنرهای تجسمی، جعفر واحدی رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و دبیر اجرایی جشنواره، بهرام کلهرنیا عضو شورای سیاستگذاری و داور بخش گرافیک، امیرحسین محمدپور مدیر برگزاری جشنواره و سعید اسلام‌زاده رئیس ستاد خبری در کرمانشاه برگزار شد. در این دوره از جشنواره، یک‌هزار و ۷۲ هنرمند از ۳۱ استان کشور با ارسال ۶ هزار و ۴۲۶ اثر شرکت کردند که پس از ارزیابی آثار، ۱۷۳ هنرمند از ۲۸ استان به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

پوستر این دوره از جشنواره با شعار «آب را گل نکنیم»، اثر رضا عابدینی است و سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

«حرکت»؛ عنصر اصلی پوستر جشنواره جوانان

سعید اسلام‌زاده رئیس ستاد خبری جشنواره، با تشریح ویژگی‌های بصری پوستر این دوره گفت: در طراحی این اثر، شور و حال جوانی در کنار سازوکار بصری، انتخاب فونت و ترکیب‌بندی عناصر قرار گرفته تا کارکرد اطلاع‌رسانی پوستر به حداکثر برسد. این نقاط سبز نمادی از تکثر شهرها و مناطقی هستند که جوانان هنرمند از آنها برای حضور در کرمانشاه راهی می‌شوند. عنصر اصلی این اثر «حرکت» است و تمام المان‌های بصری پوستر با انتخابی هوشمندانه در خدمت انتقال پیام جشنواره و بازتاب پویایی نسل جوان قرار گرفته‌اند.

کرمانشاه شایسته پررنگ شدن در عرصه هنر کشور است

مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و رئیس ستاد برگزاری جشنواره، میزبانی این رویداد را فرصتی فراتر از یک برنامه خبری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان دانست و گفت: میزبانی این دوره از جشنواره فرصت تازه‌ای برای معرفی توانمندی‌های هنری استان در سطح ملی است و برگزاری شایسته آن به همراهی همه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. کرمانشاه با ظرفیت‌ها و تنوع فرهنگی و قومی که دارد، شایسته پررنگ شدن در حوزه هنر کشور است.

۱۷۳ هنرمند از ۲۸ استان به مرحله نهایی راه یافتند

جعفر واحدی رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و دبیر اجرایی جشنواره، با تشریح آمار مشارکت هنرمندان گفت: یک‌هزار و ۷۲ هنرمند از ۳۱ استان کشور با ارسال ۶ هزار و ۴۲۶ اثر در جشنواره شرکت کردند که ۷۳۳ نفر خانم و ۳۳۹ نفر آقا هستند. پس از ارزیابی آثار، ۱۷۳ هنرمند شامل ۹۷ خانم و ۷۶ آقا برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند. تهران با ۱۶۱ هنرمند بیشترین تعداد شرکت‌کننده را داشته و پس از آن اصفهان با ۱۳۶، خراسان رضوی با ۹۵، فارس با ۶۸ و کرمانشاه با ۶۵ هنرمند در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفته‌اند. از استان‌های ایلام، هرمزگان و لرستان نیز هنرمندی به مرحله نهایی راه نیافته است.

وی درباره ساختار تخصصی این دوره بیان کرد: ۱۱ استاد، ۳۶ داور و ۱۱ دستیار در این دوره حضور دارند و تلاش می‌شود در کنار برنامه‌های اصلی، کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی جنبی نیز برگزار شود.

واحدی همچنین از احتمال دعوت از هنرمندان چند کشور همسایه به‌عنوان مهمان خبر داد و این موضوع را فرصتی برای گسترش تعاملات و ارتباطات هنری منطقه‌ای دانست.

هنرهای تجسمی باید وارد زندگی مردم شوند

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، با اشاره به امتداد بخش «سرزمین من» از جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این دوره گفت: این بخش با هدف پاسداشت آب و با حمایت وزارت نیرو شکل گرفته و مسیری چندماهه برای ارائه پروژه‌های هنری در ستایش آب است. حضور برخی شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته در ترکیب داوران، پرورش استعدادهای جوان و ایجاد ظرفیت‌های ماندگار از اهداف اصلی جشنواره است و اهمیت این رویداد تنها به روزهای برگزاری آن محدود نمی‌شود.

مهدی‌زاده همچنین به انتخاب جشنواره در نظام ارزش‌یابی بنیاد ملی نخبگان با درجه الف و امکان بهره‌مندی برگزیدگان از حمایت‌های این بنیاد اشاره کرد و حضور جهاد دانشگاهی را زمینه‌ای برای پیوند بیشتر جشنواره با بدنه دانشگاهی دانست.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی هنرهای تجسمی گفت: روزگار ماندن هنرهای تجسمی در فضاهای بسته تمام شده و هنرهای تجسمی باید به زندگی مردم بیاید. جشنواره نباید به روزهای برگزاری محدود بماند، بلکه باید ظرفیت‌هایی ماندگار برای فضای فرهنگی استان ایجاد کند.

در ادامه، بهرام کلهرنیا عضو شورای سیاستگذاری جشنواره و داور بخش گرافیک، با اشاره به پیوند دیرینه خود با کرمانشاه، از تجربه بازگشت به کرمانشاه در دوران جنگ و تلاش برای راه‌اندازی هنرستان با همراهی جمعی از دوستانش گفت و بیان کرد: در آن سال‌ها تعداد هنرمندان فعال استان محدود بود، اما امروز کرمانشاه یکی از استان‌های دارای بیشترین میزان مشارکت در چنین رویدادی است و ریشه‌های تازه‌ای در فضای هنری آن شکل گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت تحول فرهنگی در استان گفت: کرمانشاه حق دارد دگرگون شود؛ کرمانشاه به یک رستاخیز نیاز دارد و این جشنواره در این مسیر حرکت می‌کند. جشنواره باید هویت کرمانشاهی خود را بازتاب دهد و از یک رویداد تخصصی به یک فستیوال اجتماعی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که شهر در روزهای برگزاری آن با نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری به حرکت درآید و مردم نیز در آن مشارکت داشته باشند.

کلهرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های هنری پوستر این دوره و آثار رضا عابدینی پرداخت و با اشاره به سابقه این هنرمند در بهره‌گیری از تایپوگرافی گفت: رضا عابدینی از جوانانی است که پا به سن گذاشته است! حفظ سنت تایپوگرافی در آثار عابدینی و پردازش دقیق چیدمان (Layout) در پوستر از ویژگی‌های اثر اوست. نگاه عابدینی به بوم، کرمانشاه و جوانی به شیوه‌ای رمزگونه و پنهان در این اثر حضور دارد.

سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با شعار «آب را گل نکنیم» از ۲۳ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود و هنرمندان منتخب از سراسر کشور در کارگاه‌ها و برنامه‌های تخصصی این رویداد حضور خواهند داشت.