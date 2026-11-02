به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مجموعه اوتوپلازا در طرح فعالیت خود، ثبت اطلاعات مرتبط با معاملات و مشخص‌بودن مسئولیت عرضه‌کنندگان خودرو را پیش‌بینی کرده است.

در برنامه این مجموعه، همکاری با مراجع ذی‌صلاح و تعیین مسیر رسیدگی به شکایات نیز مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از این سازوکارها، فراهم‌کردن شرایط روشن‌تر برای بررسی معاملات و مسئولیت واحدهای مستقر است. وجود اطلاعات قابل بررسی و تعهدات مشخص می‌تواند فرایند رسیدگی به مسائل خریداران را تسهیل کند.

اجرای این برنامه‌ها و میزان اثربخشی آن‌ها پس از آغاز فعالیت بخش‌های مربوط قابل ارزیابی خواهد بود.