به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن امامیان بعدازظهر دوشنبه در نشست با جمعی از خیرین شاهرود به میزبانی دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی اظهار کرد: با توجه به گسترش محدوده شهری شاهرود و لزوم دسترسی سریع‌تر شهروندان به خدمات امدادی، احداث دو پایگاه جدید اورژانس شهری در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است.

وی با اشاره به توسعه شبکه اورژانس پیش‌بیمارستانی و افزایش تعداد پایگاه‌های تحت پوشش دانشگاه به ۲۵ پایگاه افزود: راه‌اندازی پایگاه‌های اورژانس بانوان، چاه‌جام، نردین و زمان‌آباد از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای گسترش خدمات فوریت‌های پزشکی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه پایگاه‌های جدید با عناوین شماره پنج و شش احداث خواهند شد، تصریح کرد: مجوزهای قانونی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها، از جمله مجوز کمیسیون ماده ۲۳، اخذ شده است.

امامیان با تشریح ظرفیت‌های مشارکت خیرین در اجرای این طرح‌ها گفت: در صورت تأمین ۵۰ درصد هزینه ساخت پایگاه‌ها از سوی خیرین، سازمان اورژانس کشور نیز نیمی دیگر از اعتبار مورد نیاز را تأمین خواهد کرد.

وی ادامه داد: پس از احداث و تکمیل ساختمان پایگاه‌ها نیز تأمین آمبولانس و نیروی انسانی مورد نیاز بر عهده دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خواهد بود و این موضوع از سوی دانشگاه پیگیری می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم‌نامه سه‌جانبه این دانشگاه، سازمان اورژانس کشور و استانداری سمنان برای تأمین هشت دستگاه آمبولانس اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تقویت و نوسازی ناوگان آمبولانس دانشگاه منعقد شده است.

امامیان در پایان با قدردانی از همراهی خیرین شاهرود، مشارکت نیکوکاران را پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، زمینه احداث پایگاه‌های جدید اورژانس و ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه فراهم شود.