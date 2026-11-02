به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه «دو نقطه» با حضور مشاوران ادبی، کارشناسان ادبیات فارسی و عوامل این برنامه امروز دوشنبه ۱۱ آبان در محل استودیوی این برنامه برگزار شد.

در ابتدا علی‌محمد مؤدب شاعر، درباره اهمیت زبان و نقش رسانه‌ها در حفظ و تقویت آن بیان کرد: زبان در رسانه جایگاه بسیار پراهمیتی دارد، اما از سوی دیگر، به دلیل مصرف مداوم آن در رسانه، بخشی از توانایی‌های خود را از دست می‌دهد.

این شاعر با اشاره به نقش برنامه‌های فرهنگی در بازگرداندن توجه جامعه به ظرفیت‌های زبان اظهار کرد: برنامه‌هایی مثل «دو نقطه» می‌توانند نگاه به زبان را دوباره به منظر زیبایی‌شناختی و هستی‌شناختی بازگردانند.

سپس ناصر فیض شاعر با اشاره به حضور نوجوانان علاقه‌مند به زبان و ادبیات در این برنامه بیان کرد: ما بیش از چهار دهه است که در تلویزیون برنامه‌های مختلفی داشته‌ایم، اما «دونقطه» از معدود برنامه‌هایی است که توانسته مخاطبان گسترده‌ای پیدا کند. نکته جالب این است که برای نخستین بار با نسلی از نوجوانان فرهیخته مواجه هستیم که فرصت چندانی برای دیده‌شدن در رسانه ملی نداشته‌اند. معمولاً وقتی از مخاطب یا چهره فرهیخته صحبت می‌کنیم، ذهنمان به سمت افرادی می‌رود که دارای سوابق و مدارک مشخصی هستند، اما اکنون می‌بینیم در میان نوجوانان نیز استعدادها و ظرفیت‌های فرهنگی ارزشمندی وجود دارد که تاکنون کمتر کشف شده‌اند یا در معرفی آنها کوتاهی کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: استقبال از این برنامه نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته و توانسته به‌خوبی به هدف خود نزدیک شود. امیدوارم این برنامه در ادامه اتفاقات بزرگ‌تری را رقم بزند و به الگویی برای دیگر برنامه‌های تلویزیونی تبدیل شود تا باور کنیم که امکان تولید چنین برنامه‌هایی با این رویکرد و کیفیت وجود دارد.

سپس امیر سعادتی روزنامه نگار بیان کرد: به اعتقاد من، برنامه «دونقطه» به موضوعی مهم و مرتبط با آینده ایران پرداخته است و باید به فعالیت خود ادامه دهد. این برنامه هنوز در ابتدای راه قرار دارد، اما ظرفیت آن را دارد که به یک برنامه جهانی تبدیل شود و دانش‌آموزان علاقه‌مند به زبان فارسی از نقاط مختلف جهان را گرد هم آورد.

در ادامه محمود توسلیان عضو دفتر پاسداشت زبان فارسی با تأکید بر ضرورت عمومی‌کردن توجه به زبان فارسی بیان کرد: باید توده مردم و عموم خانواده‌ها، حتی افرادی را که از سطح سواد متوسط یا پایین‌تری برخوردارند، وارد عرصه زبان‌ورزی کنیم. باید به مردم یادآوری کنیم که می‌توانند از ضرب‌المثل‌ها استفاده کنند، شعر بخوانند، از حکایت‌ها لذت ببرند و با اشعار مختلف انس بگیرند و از آنها درس بیاموزند.

همچنین جواد شیخ الاسلامی شاعر درباره پشت صحنه برنامه گفت: در این برنامه تیم صحنه و پشت صحنه همه واقعا عاشق ادبیات فارسی هستند.

نیما کرمی مجری برنامه «دونقطه»، درباره دلایل پذیرش اجرای این برنامه بیان کرد: من بعد از اجرای «صبحی دیگر» احساس کردم به دلیل حضور و فعالیت زیاد در تلویزیون، تا حدی خودم را مصرف کرده‌ام. به همین دلیل، به‌صورت خودخواسته حدود سه سال از پذیرش پیشنهادهای تلویزیونی فاصله گرفتم. در این مدت پیشنهادهای مختلفی از شبکه‌های سیما داشتم، اما به دلایل گوناگون آنها را نپذیرفتم؛ چون احساس می‌کردم ادامه حضور نیما کرمی در تلویزیون، بعد از سال‌ها اجرای برنامه «صبحی دیگر»، ممکن است به پایان فلسفه وجودی من به‌عنوان یک مجری منجر شود.

وی افزود: در میان تماس‌های مختلف، تهیه کننده «دو نقطه» با من تماس گرفت و در توضیحی کوتاه درباره یک برنامه مسابقه‌محور صحبت کرد که قرار بود به زبان و ادبیات فارسی بپردازد و در عین حال، مبتنی بر بازی باشد. دلیل شکل‌گیری یک برنامه بسیار مهم است؛ چون همین دلیل می‌تواند انگیزه حضور و فکرکردن درباره آن را در مجری ایجاد کند.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و پیش‌تولید در ساخت برنامه‌های تلویزیونی اظهار کرد: ما در طول این ۳۰ سال جلسات زیادی رفته‌ایم، اما گاهی حتی خود تهیه‌کننده هم در جلسه حضور پیدا نمی‌کند و دستیارش برای توضیح درباره پروژه می‌آید. در حالی که در این برنامه، از چند ماه پیش از آغاز ضبط، کارگردان هنری مشخص شده بود و گروه سردبیری و تهیه‌کنندگی نیز از مدت‌ها قبل روی پروژه کار می‌کردند. به نظرم این یکی از نقاط مثبت برنامه بود.

مجری «دونقطه» با بیان اینکه همین رویکرد او را برای پذیرش پیشنهاد متقاعد کرد، گفت: درباره من همین که گفته شود نیما کرمی مجری «صبحی دیگر» و «دونقطه» بود و با همین ۲ عنوان برنامه شناخته شوم، کفایت می‌کند.

سپس مجید ظریف تهیه کننده درباره آمار این برنامه عنوان کرد: فکر می‌کنم در یکی از نظرسنجی‌های سازمان، حدود ۱۷ درصد مخاطب برای برنامه پیش‌بینی شده بود. در نظرسنجی دوم، در میان برنامه‌های موضوعی پخش‌شده برای نوجوانان، رتبه نخست را به دست آوردیم و میزان مخاطب ما حدود ۲۴ درصد بود. البته اکنون عدد دقیق را به خاطر ندارم؛ چون این نظرسنجی مربوط به اواخر تابستان سال گذشته است و پس از آن نیز نظرسنجی دیگری برای اعلام رتبه‌بندی برنامه انجام نشده است.

وی افزود: یکی از چالش‌های ما این بود که با یک برنامه مسابقه‌محور مواجه بودیم که نوجوانان ناشناخته در آن شرکت می‌کردند. بنابراین، معرفی برنامه و رساندن آن به گوش مخاطبان در فضای مجازی کار دشواری بود. با این حال، میزان تعامل مخاطبان با محتوای برنامه در فضای مجازی بیش از یک میلیون بود و بیش از ۱۱ میلیون مخاطب منحصربه‌فرد نیز با برنامه ارتباط برقرار کردند.

در پایان علیرضا گرانپایه سردبیر برنامه نیز گفت: ما در این برنامه هیچ چهره ای نیاوردیم که بیاید از خودش حرف بزند. در شب یلدا مهمانان چهره ای داشتیم که صرفا وارد بازی خود برنامه شدند چون اصول ما این بود که هرکسی در «دو نقطه» حضور دارد از زبان و ادبیات فارسی حرف بزند. یا ویژگی دیگر برنامه این است که پیش از این نوجوانی که در تلویزیون نشان داده می شد حداکثر برای پرسپولیس و استقلال جیغ کشیده بود اما اینجا نوجوانی را آوردیم که برای املای زبان فارسی فریاد کرد و به هیجان آمد و جیغ کشید.