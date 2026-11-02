امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۵۴ در استان گفت: با نفوذ امواج کم‌دامنه و فعالیت سامانه بارشی، از بامداد سه‌شنبه شاهد ناپایداری‌های جوی در مناطق مختلف گلستان خواهیم بود.

وی اظهار کرد: فعالیت این سامانه با بارندگی به‌صورت رگبار و رعدوبرق، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید موقتی همراه خواهد بود و این شرایط جوی تا صبح چهارشنبه ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، افزود: از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی می‌توان به آب‌گرفتگی برخی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و وقوع صاعقه اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: مردم از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام رانندگی، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، احتیاط بیشتری داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی گلستان همچنین از شهروندان خواست در مدت فعالیت این سامانه از انجام فعالیت‌های تفریحی پرخطر مانند کوهنوردی و طبیعت‌گردی در مناطق مستعد مخاطره پرهیز کرده و تمهیدات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.