به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، ویژه‌برنامه فرهنگی و تربیتی با حضور دانش‌آموزان مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرای شیراز (پسرانه) به همت معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس برگزار شد.

این برنامه با هدف تقویت باورهای دینی، هویت فرهنگی و انقلابی نوجوانان و همچنین ایجاد فضایی بانشاط برای دانش‌آموزان، در قالب بخش‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و سرگرم‌کننده اجرا شد.

از جمله بخش‌های این ویژه‌برنامه می‌توان به اجرای برنامه‌های مهدوی و تبیین مفاهیم فرهنگ انتظار، جنگ شادی، برگزاری مسابقات متنوع و برنامه‌های تعاملی اشاره کرد.

در این مراسم حجت‌الاسلام علی عباسی به ارائه مباحث تربیتی و فرهنگی پرداخت و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های نسل نوجوان تأکید شد.

اجرای برنامه‌های شاد و متنوع و پذیرایی از دانش‌آموزان نیز از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

لازم به ذکر است اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس با حضور در محیط‌های آموزشی و مدارس، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با محوریت نوجوانان را دنبال می‌کند؛ رویکردی که تقویت هویت دینی، نشاط اجتماعی، امید و شکوفایی استعدادهای نسل آینده را هدف قرار داده است.

