به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز دوشنبه در صد و نهمین سال صدور اعلامیه بالفور بیان کرد: ما دولت‌های متوالی انگلیس را از نظر قانونی و اخلاقی مسئول جنایت اعلامیه بالفور و پیامدهای آن بر مردم فلسطین می‌دانیم.

این جنبش اعلام کرد: ما از حق مردم خود برای مقاومت در برابر اشغال با تمام ابزارها، در درجه اول مقاومت مسلحانه، و حق مسلم بازگشت حمایت می‌کنیم.ما پایداری مردم خود در غزه، کرانه باختری، قدس و آوارگان را سدی در برابر پروژه‌های آوارگی و نابودی آرمان فلسطین می‌دانیم.

در بیانیه جهاد اسلامی فلسطین آمده است: ما تاکید می‌کنیم که مردم ما صاحبان اصلی سرزمین خود هستند و توطئه‌ها و توافق‌ها گزندی به حقوق آنها وارد نمی کند.

جهاد اسلامی بیان کرد: ما از کشورهای عربی و اسلامی و همه آزادی خواهان در سراسر جهان می‌خواهیم که حمایت خود را از مبارزه مردم فلسطین دو چندان کنند. صلح و ثبات تنها با پایان اشغال و بازپس گیری حقوق و پاسخگو کردن اشغالگران در قبال جنایاتشان محقق خواهد شد.