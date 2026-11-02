به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان افزود:حفظ وحدت و انسجام در کنار هم‌افزایی و همکاری بخش ها ، نقش مهمی در تقویت بنیان‌های جامعه و همبستگی اجتماعی ایفا می کند.

تشکیل کارگروه ویژه برای ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در گناوه

فرماندار گناوه در ادامه گفت: تشکیل یک کارگروه ویژه تخصصی با محوریت امام جمعه گناوه بمنظور ریشه یابی آسیب های اجتماعی در سطح شهر ضرورت دارد.

وی بیان کرد:در این کارگروه ، مسائل و معضلات آسیب های اجتماعی اولویت‌دار باید به‌صورت هدفمند بررسی و برای رسیدگی به آن‌ها راهکار مناسب ارایه شود.

فرماندار گناوه تصریح کرد: با ریشه‌یابی آسیب‌ها، بررسی دقیق مسائل و بهره‌گیری از همفکری و خرد جمعی می‌توان راهکارهای مناسب ارائه کرد و با اقدامات مؤثر در مسیر رفع مشکلات گام برداشت.

ایران نماد استقامت است

وی ایران را نماد استقامت، شجاعت و غیرت دانست و گفت: اقتدار ایران زبانزد جهانیان شده است.

فرماندار گناوه با اشاره به ویژگی‌های رهبر شهید اظهار داشت: قاید شهید سال‌های عمر خود را در مسیر خدمت به مردم، نظام و انقلاب سپری کرد و همواره حمایت از مظلومان و مستضعفان در نقاط مختلف جهان را مورد توجه قرار داد.

مدیران و کارکنان در مراسم های ملی و مذهبی حضوری پررنگ داشته باشند

اسفندیاری همچنین بر حضور پرشور و پر رنگ‌ مدیران، کارکنان دستگاه‌ های اجرایی در مراسم های ملی و مذهبی تاکید کرد.

وی بیان کرد: مراسم «لاله‌های مادری» در جوار یادمان شهدای خوشنام، استقبال از یک شهید خوشنام و راهپیمایی استکبارستیزی ۱۳ آبان از مهم ترین مناسبت های پیشرو است که از همه مدیران ، کارکنان ادارات و مردم نجیب و انقلابی شهرستان برای حضور پررنگ در این مراسم ها دعوت می شوند.