به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد احمدی‌زاده عصر دوشنبه در دیدار با سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) و یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و مذهبی کشور، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای ترویج معارف قرآن، اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه نهج‌البلاغه دارد.

وی با اشاره به راه‌یابی شیراز به مرحله دوم ارزیابی انتخاب پایتخت نهج‌البلاغه کشور، این اتفاق را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی فارس دانست و افزود: این موفقیت حاصل سال‌ها فعالیت مجموعه‌های فرهنگی، قرآنی، دانشگاهی، حوزوی و مردمی استان است.

معاون سیاسی استاندار فارس با بیان اینکه دستیابی به این عنوان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است، گفت: آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و اخلاقی جامعه امروز باشد.

احمدی‌زاده بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و تشکل‌های مردمی برای ترویج معارف نهج‌البلاغه تأکید کرد و ادامه داد: استانداری فارس از برنامه‌های مرتبط با توسعه فعالیت‌های قرآنی و عترتی حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: در صورت انتخاب شیراز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه، دستگاه‌های اجرایی استان با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، هنری و رسانه‌ای طراحی و اجرا خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس همچنین مشارکت مردم، نخبگان، استادان دانشگاه، روحانیون، فعالان قرآنی، هنرمندان و سازمان‌های مردم‌نهاد را در تحقق این هدف ضروری دانست و گفت: همدلی و همراهی مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی استان، سرمایه اصلی برای دستیابی به این افتخار ملی است.

احمدی‌زاده با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی فارس بیان کرد: این استان همواره در طول تاریخ پرچم‌دار فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی بوده و امروز نیز می‌تواند با محوریت نهج‌البلاغه، الگویی در ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی ارائه دهد.