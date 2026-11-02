به گزارش خبرنگار مهر، بابک عابدین، بعد از ظهر دوشنبه، در آیین بزرگداشت روز چاپ و تجلیل از فعالان این صنعت، با اشاره به مشکلات اقتصادی واحدهای چاپی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید، دستمزد، نگهداری ماشین‌آلات، آب و برق در شرایطی که اجرت چاپ متناسب با این افزایش‌ها رشد نکرده، فشار مالی قابل‌توجهی بر چاپخانه‌ها وارد کرده است.

وی افزود: بسیاری از فعالان این صنعت برای حفظ مشتریان، آرامش بازار و تداوم تولید، افزایش هزینه‌ها را متحمل شده‌اند و با وجود شرایط دشوار، فعالیت خود را ادامه داده‌اند.

عابدین با قدردانی از پیشکسوتان صنعت چاپ و دریافت‌کنندگان نشان یک عمر تلاش بیان کرد: این نشان به افرادی تعلق می‌گیرد که سال‌ها برای توسعه صنعت چاپ تلاش کرده‌اند، نیروی کار تربیت کرده‌اند و تجربه خود را در اختیار نسل‌های بعدی قرار داده‌اند. این افراد حتی در دوره‌های دشوار نیز چراغ صنعت چاپ را روشن نگه داشته‌اند.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان تهران با اشاره به گستره فعالیت این تشکل صنفی گفت: اتحادیه با حدود یک‌هزار و ۸۰۰ عضو، خانواده بزرگی از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی را نمایندگی می‌کند و برای توسعه این حوزه، همکاری مستمری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های مسئول دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی تصریح کرد: فعالان صنعت چاپ با مشکلات متعددی از جمله اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، چالش‌های تأمین اجتماعی و روابط کار، مسائل مربوط به پیمانکاری، مشاغل سخت و زیان‌آور، تخصیص ارز، سهمیه ارزی، ثبات قیمت مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات مواجه هستند.

عابدین ادامه داد: اتحادیه تلاش کرده است این مطالبات را در چارچوب قانون و از مسیر گفت‌وگو و تعامل با دستگاه‌های مسئول پیگیری کند، اما انتظار می‌رود مسئولان دولتی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، شرایط واقعی و توان اقتصادی واحدهای چاپی را در نظر بگیرند.

وی صنعت چاپ و بسته‌بندی را یکی از حلقه‌های مؤثر زنجیره تولید کشور دانست و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از کالاهای ضروری مردم از جمله مواد غذایی، دارو و محصولات صنعتی برای عرضه در بازار به خدمات این صنعت وابسته هستند و صادرات محصولات غیرنفتی نیز به فعالیت آن وابستگی دارد؛ بنابراین هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند سایر صنایع تولیدی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان تهران با اشاره به برآوردهای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی گفت: مصرف سالانه مواد اولیه سلولزی و پلیمری در این صنعت حدود چهار میلیون تن است که نشان‌دهنده گستردگی فعالیت و ظرفیت اقتصادی آن است.

عابدین افزود: در صورت عبور از شرایط بحرانی، بازگشت ایران به بازارهای جهانی، توسعه صنایع داخلی، تسهیل مبادلات بانکی و گسترش صادرات، این صنعت ظرفیت دارد طی پنج سال آینده میزان مصرف مواد اولیه خود را از چهار میلیون تن به ۶ میلیون تن افزایش دهد.

وی ارزش فعلی محصولات چاپ و بسته‌بندی را حدود هشت میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: تحقق این ظرفیت می‌تواند ارزش محصولات این صنعت را با چهار میلیارد دلار افزایش به حدود ۱۲ میلیارد دلار برساند؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به این بخش را نشان می‌دهد.

عابدین در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد یک‌ساله اتحادیه اشاره کرد و اظهار داشت: در حدود یک سال گذشته، ۱۰۰ پروانه صنفی صادر و ۱۲۲ پروانه تمدید شده و ۳۵۰ مورد بازرسی نیز انجام گرفته است.

وی با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در صدور مجوزها خاطرنشان کرد: در این مدت حتی یک پروانه چاپ خارج از مقررات و بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر نشده است؛ چراکه رعایت قانون و صیانت از حقوق واحدهایی که برای فعالیت قانونی هزینه کرده‌اند، از اولویت‌های اتحادیه است.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان تهران در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور تسهیل دریافت مجوز فعالیت واحدهای فاقد مجوز، از برگزارکنندگان آیین بزرگداشت روز چاپ و فعالان این صنعت قدردانی کرد.