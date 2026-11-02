به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم جواد حیدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان خلیج فارس و مقابله با صید غیرمجاز، گشت مشترک دریایی پایگاه حفاظت منابع آبزیان شیلات شهرستان دیر با همکاری عوامل دریابانی کنگان، در آب‌های منطقه بردخون موفق به شناسایی تخلف صید ترال و کشف و جمع‌آوری ادوات صید ممنوعه شد.

وی در تشریح این خبر گفت: در جریان گشت مشترک دریایی و در فاصله حدود ۱۸ مایلی بردخون، یک فروند لنج صیادی در حال انجام صید غیرمجاز به روش ترال ممنوعه شناسایی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: در جریان این عملیات، با اقدام به‌موقع مأموران گشت، یک رشته تور ترال ممنوعه ماهی که در جریان تخلف در آب رهاسازی شده بود، کشف و جمع‌آوری و به اسکله دیر انتقال یافت.

سرهنگ دوم حیدری ادامه داد: در پی این عملیات، مالک شناور متخلف نیز شناسایی شده و موضوع برای طی مراحل قانونی و برخورد با متخلف از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با تأکید بر عزم جدی این یگان در برخورد با تخلفات صیادی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی یگان حفاظت با حضور مستمر و هدفمند در آب‌های ساحلی و فراساحلی استان، اجازه نخواهند داد افراد سودجو با استفاده از روش‌های مخرب و ممنوعه صید، ذخایر ارزشمند آبزیان خلیج فارس را در معرض تهدید قرار دهند.

وی گفت: برخورد قانونی با متخلفان و صیانت از حقوق جامعه صیادی قانونمند با جدیت ادامه خواهد داشت.