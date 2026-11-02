به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: ۲۶۵ مدیرمسئول در بیست و یکمین دوره انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات ثبت‌نام کرده‌اند.

داوطلبان نمایندگی مدیران مسئول رسانه‌های کشور در بیست و یکمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات، اعلام نامزدی و آمادگی خود را برای پذیرش این مسئولیت، در سامانه جامع رسانه‌های کشور ثبت کردند.

در پی فراخوان و دعوت معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متقاضیان نمایندگی مدیران مسئول رسانه‌ها در بیست و یکمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات، از ۲ تا ۶ آبان ماه در سامانه جامع رسانه‌های کشور مراجعه و ثبت‌نام کردند.

مهلت ثبت‌نام نامزدها، تا پایان روز شنبه ۹ آبان ماه به مدت سه روز تمدید شد.

بنابر این گزارش، تا پایان مهلت اعلام شده، ۲۶۵ نفر از مدیران مسئول رسانه به عنوان داوطلبان نمایندگی مدیران مسئول در بیست و یکمین دوره انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات ثبت‌نام کرده‌اند.

بر اساس قانون و مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون مطبوعات، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای این انتخابات، هیئت سه نفره مرکب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده قوه مقننه و نماینده قوه قضاییه است که فهرست نهایی داوطلبان پس از احراز صلاحیت و تأیید آن هیئت، متعاقباً اعلام خواهد شد.

بیست‌ویکمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، از ساعت ۱۰ تا ۱۶ روز شنبه (۱۴ آذرماه) به‌ صورت الکترونیکی و در بستر سامانه جامع رسانه‌های کشور برگزار می‌شود.