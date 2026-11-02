به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قائدامینی گفت: گشت‌های مشترک نظارتی ویژه بازار فلزات گران‌بها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی طلافروشی در چهارمحال‌وبختیاری آغاز شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال‌وبختیاری، با اعلام این خبر اظهار کرد: این گشت‌ها با مشارکت بازرسان اداره‌کل استاندارد و بازرسی صمت در سطح بازار طلافروشان استان در حال اجراست و تخلفات احتمالی واحدهای صنفی به‌صورت ویژه بررسی می‌شود.

وی افزود: نداشتن فاکتور فروش، تخلف در محاسبه اجرت ساخت، رعایت‌نکردن عیار استاندارد طلا، فعالیت بدون مجوز اتحادیه و عرضه سکه بدون رعایت ضوابط قانونی از جمله مواردی است که در جریان این بازرسی‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به آغاز بازرسی‌ها در شهرستان‌ها تصریح کرد: تاکنون واحدهای صنفی طلافروشی در شهرستان‌های فارسان و لردگان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و این روند در سایر شهرستان‌های استان نیز ادامه خواهد داشت.

قائدامینی با تأکید بر ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم در واحدهای صنفی طلافروشی گفت: در صورت مشاهده این تخلف، برای واحد صنفی پرونده تشکیل و برخورد قانونی انجام می‌شود؛ همچنین پرونده تخلفات شناسایی‌شده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار طلا، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا بازرسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رسیدگی اقدام کنند.

قائدامینی خاطرنشان کرد: گشت‌های نظارتی بازار فلزات گران‌بها به‌صورت مستمر در استان ادامه دارد و بازرسان هر روز تعدادی از واحدهای صنفی طلافروشی شهرستان‌ها را با هدف کنترل ضوابط قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران مورد بازرسی قرار می‌دهند.