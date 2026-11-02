حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: حضرت صدیقه طاهره(س) در این خطبه به نقش بی‌بدیل امیرالمؤمنین(ع) در دفاع از اسلام اشاره می‌کنند و می‌فرمایند هرگاه دشمنان آتش جنگی را شعله‌ور می‌کردند، پیامبر اکرم(ص) علی(ع) را به میدان می‌فرستاد و ایشان با شکست دشمن، آتش فتنه را خاموش می‌کردند.

وی افزود: این فراز از خطبه حضرت زهرا(س) یک درس مهم برای جامعه اسلامی دارد و آن اینکه آتش جنگ با تسلیم، التماس و کوتاه آمدن خاموش نمی‌شود، بلکه قدرت، صلابت و اقتدار نیروهای مدافع کشور است که سایه تهدید را از سر جامعه برمی‌دارد.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: در سیره امیرالمؤمنین(ع) نمونه‌های روشنی از این اقتدار وجود دارد؛ از حضور شجاعانه در جنگ بدر و احد تا مقابله با عمرو بن عبدود در جنگ خندق و فتح قلعه خیبر که همگی نشان‌دهنده نقش قدرت و شجاعت در دفاع از اسلام است.

رضایی تصریح کرد: در جنگ خندق، زمانی که عمرو بن عبدود به‌عنوان یکی از جنگاوران نامدار عرب مبارز طلبید، امیرالمؤمنین(ع) به میدان رفتند و با شکست او، هیمنه دشمن را در هم شکستند. پیامبر اکرم(ص) نیز ارزش ضربت آن حضرت را از عبادت جن و انس برتر دانستند.

وی بیان کرد: امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدا به مکتب امیرالمؤمنین(ع)، آمادگی و توان دفاعی خود را به نمایش گذاشته‌اند و به دشمنان اعلام کرده‌اند که هرگونه تجاوز با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد؛ چراکه اقدام به‌موقع و نمایش قدرت می‌تواند دشمن را پیش از هرگونه اقدام از تصمیم خود منصرف کند.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: در کنار اقتدار نظامی، برخورداری از رهبری شایسته و آگاه نیز از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار است. امام خمینی(ره)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب هرکدام در مقاطع مختلف نقش مهمی در هدایت جامعه و حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی داشته‌اند.

رضایی اضافه کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» و این نشان می‌دهد که خداوند به شایستگی و ظرفیت افراد آگاه است. خبرگان وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارند، اما هدایت دل‌ها و فراهم شدن زمینه این انتخاب نیز به اراده الهی است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به نخبگان، تأکید کردند که نخبگی تنها به موفقیت‌های علمی محدود نمی‌شود، بلکه افرادی که برای دفاع از کشور، دین، عزت و شرف جامعه از خودگذشتگی می‌کنند نیز نخبه هستند؛ همانند ریزعلی خواجوی و علی لندی که با فداکاری برای نجات جان دیگران اقدام کردند.

امام‌جمعه موقت اردستان تأکید کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه و آمادگی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، شایستگی خود را نشان داده‌اند. وجود رهبری مقتدر و مردمی آگاه و حاضر در صحنه، زمینه‌ساز امید، حرکت و پیشرفت کشور است.