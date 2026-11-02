به گزارش خبرگزاری مهر، «جان آساف» (Jon Ossoff) سناتور آمریکایی در مصاحبه ای با ام اس نو راز لغو برنامه‌ های تبلیغاتی ترامپ در برخی ایالت ها را فاش کرد.

این سناتور آمریکایی در این خصوص گفت: ترامپ رئیس جمهوری ضعیف، شکست‌ خورده و رسوا است که احتمالا این گردهمایی‌ ها را نه به خاطر نگرانی برای نامزدهایی که حضورش به آن‌ ها لطمه می‌ زند، بلکه به دلایل دیگری لغو می‌کند.

«جان آساف» سپس اضافه کرد: این نامزدهای جمهوری‌خواه اگر ذره‌ ای عقل در سر داشته باشند، نمی‌ خواهند که ترامپ به ایالت‌ هایشان بیاید.

وی سپس افزود: ترامپ به دلیل ترس از حقارت صندلی‌ های خالی است که این تجمعات را لغو می‌ کند.