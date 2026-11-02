به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری بعدازظهر دوشنبه در ستاد تسهیل‌گری خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی بخش قابل توجهی از مصوبات را اجرایی کرده‌ایم و گره‌هایی از کار مردم و فعالان اقتصادی باز شود؛ به‌گونه‌ای که تاکنون ۲۱۶ مصوبه به مرحله اجرا رسیده است.

وی با اشاره به اجرای ۸۸ درصد مصوبات جلسات تسهیل‌گری خراسان شمالی، همراهی و مسئولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌های اجرایی را عامل تحقق این مصوبات و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی دانست و بر ضرورت تسریع در فرآیند صدور مجوزها، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره ارزش محصولات راهبردی خراسان شمالی تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: رویکرد استان، انعطاف در چارچوب قانون و فراهم کردن زمینه برای افزایش دامنه جذب سرمایه‌گذاران است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همکاری کنند.

نوری با اشاره به ضرورت رونق منطقه ویژه اقتصادی بجنورد گفت: باید از ظرفیت تسهیلات تبصره‌ای و منابع پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور برای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای مستقر در این منطقه استفاده شود و سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای بهره‌مندی از این تسهیلات معرفی شوند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصادی زعفران خراسان شمالی و اهمیت راه‌اندازی و توسعه بورس زعفران فاروج خاطرنشان کرد: اهمیت بورس زعفران بر کسی پوشیده نیست، اما در کنار آن باید با خام‌فروشی مقابله کرد و از طریق برندسازی، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، زمینه افزایش ارزش افزوده این محصول را فراهم آورد.

در ادامه بر ضرورت انتقال استعلام آمایش سرزمین به ابتدای زنجیره صدور مجوزها تأکید و بررسی چالش‌های تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد، موانع فعالیت بورس زعفران فاروج از جمله ضمانت‌نامه بانکی، ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات و وثایق بانکی و همچنین تأمین آب مورد نیاز باغ پسته از موضوعات مهم این نشست بود.

گفتنی است، بر اساس گزارش اتاق بازرگانی خراسان شمالی، در مجموع از ۳۳ جلسه تسهیل‌گری خراسان شمالی تاکنون ۸۸ درصد مصوبات اجرایی شده است.