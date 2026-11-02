به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی عملکرد پنج‌ساله مناطق مختلف تهران، توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان از جمله برنامه‌های مدیریت شهری در بخش‌های مختلف پایتخت است؛ موضوعی که در نشست‌های اخیر شورای شهر و برنامه‌های اجرایی شهرداری مناطق با محوریت عمران، خدمات شهری، محیط زیست و رفاه شهروندان دنبال شده است.

بررسی کارنامه پنج‌ساله عمرانی منطقه ۱۴

در یکصد و سی‌ویکمین مجمع مشورتی و تخصصی کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، عملکرد پنج‌ساله منطقه ۱۴ در دوره ششم مدیریت شهری با حضور حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران، امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ و جمعی از معتمدین و نخبگان محلی بررسی شد.

در این نشست، شهرابی با تشریح اقدامات عمرانی منطقه از اجرای آسفالت ۵۲ مدرسه، ۱۸۳ هزار متر طول نهرسازی، ۲ میلیون مترمربع آسفالت معابر و ۱۳۸ هزار مترمربع پیاده‌روسازی خبر داد.

وی همچنین به اجرای ۵۵۰ هزار متر طول خط‌کشی ترافیکی، ۸۵ مورد اصلاح هندسی تقاطع‌های پرترافیک و ۱۸ هزار متر طول گاردریل‌گذاری و مرمت آن اشاره کرد.

شهردار منطقه ۱۴ در ادامه از کاشت ۱۴۴ هزار اصله درخت، توسعه ۴۴ هزار مترمربع فضای سبز، اجرای ۴۹ هزار متر طول لوله‌گذاری آبیاری فضای سبز و مرمت و اجرای ۲۳ هزار مترمربع نقاشی دیواری خبر داد.

آقامیری نیز با اشاره به عملکرد عمرانی شهرداری تهران در پنج سال گذشته گفت: در این مدت ۷ میلیون تن آسفالت در تهران تولید شده که ۲.۸ برابر متوسط ۱۰ سال گذشته است. همچنین در قالب ۷۰ پروژه عمرانی، ۱۴۶ پل احداث شده است.

تأکید بر توسعه استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز تهران

در نشست هم‌اندیشی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با شرکت آب و فاضلاب استان تهران، توسعه استفاده از پساب تصفیه‌شده و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی به‌عنوان محورهای اصلی همکاری دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

رضا شنگی، سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با تأکید بر اولویت آبیاری فضای سبز در برنامه‌های جاری این معاونت، بر ضرورت تأمین پایدار آب مورد نیاز بوستان‌ها و عرصه‌های فضای سبز تأکید کرد.

وی توسعه بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده را یکی از راهکارهای اساسی کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی دانست و خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های انتقال و توزیع پساب شد.

در این نشست همچنین وضعیت زیرساخت‌های انتقال پساب، راهکارهای مدیریت مصرف آب در ساختمان‌ها، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و تقویت همکاری‌ها برای حفظ پایداری خدمات آب و فاضلاب در شرایط اضطراری بررسی شد.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رفاهی در محله اسلام‌آباد

شهرداری منطقه ۲ نیز همزمان با اجرای طرح بازآفرینی «حیات تهران» در محله اسلام‌آباد (شهرک نیایش)، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رفاهی را با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌کند.

مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲، با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای ارتقای سرانه‌های خدماتی محله اسلام‌آباد گفت: احداث مجموعه تخصصی زمین‌های پدل و بولدر لند در شهرک نیایش با هدف تقویت نشاط اجتماعی و افزایش دسترسی جوانان به امکانات ورزشی اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث هایپر میوه و پروتئین و راه‌اندازی کافه‌رستوران در این محله خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با بهره‌گیری از الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی و با هدف تقویت سرانه‌های خدماتی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان طراحی شده‌اند.