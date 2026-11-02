به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، فعالیت یک سامانه بارشی در هرمزگان از صبح سه‌شنبه در استان تشدید می‌شود که تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت این سامانه به‌صورت پراکنده و نقطه‌ای خواهد بود و در برخی مناطق استان، طوفان‌های تندری همراه با رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید گاهی با سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت، خیزش گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای هرمزگان ادامه داد: شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، رودان، میناب، بندرعباس، سیریک، خمیر، قشم و بندرلنگه، همچنین محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل مرکزی استان از مناطق تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.

حمزه‌نژاد با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی بیان کرد: سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه، کاهش موقتی دید افقی و افت کیفیت هوا در پی وزش تندباد و همچنین احتمال خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از پیامدهای فعالیت این سامانه است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان گفت: مردم از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و فعالیت‌های کوه‌نوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و مسیر رودخانه‌های فصلی را به زمان دیگری موکول کنند.

کارشناس هواشناسی هرمزگان همچنین بر احتیاط در سفرهای عصرگاهی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌های عبور آب تأکید کرد و افزود: شهروندان از توقف در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌های ناپایدار در زمان وزش باد شدید پرهیز کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای هرمزگان خاطرنشان کرد: هشدار نارنجی شماره ۱۸ تا اواخر وقت سه‌شنبه اعتبار دارد و با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.