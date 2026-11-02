به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقامی مدیرعامل باشگاه فولادهرمزگان با حضور در دفتر مجموعه ورزشی نفت هرمزگان ضمن تبریک انتصاب علیرضا باقری به‌عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه، در خصوص راهکارهای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان هرمزگان با یکدیگر گفت‌وگو بحث و تبادل نظر داشتند.

حسین مقامی در این دیدار گفت: رویکردمان در فولاد هرمزگان رقابت در داخل زمین و رفاقت در بیرون زمین مسابقه است. اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان باید از طریق شورای عالی ورزش راهبرد ورزش حرفه ای را ترسیم کند و برای باشگاه های حرفه ای نقشه راه ترسیم کند.

مقامی بیان کرد: باید از موازی کاری پرهیز کنیم و به سمت بهره وری برویم تا بتوانیم نتایج آن را در آینده ورزش استان هرمزگان ببینیم. باید باشگاه ها به سمت هم افزایی و ترسیم نقشه راهی برای آینده روشن ورزش استان و زیر چتر گرفتن رشته های ورزشی مختلف پیش برویم.



مدیرعامل باشگاه فولاد هرمزگان اظهار کرد: فولاد هرمزگان در کنار مجموعه پالایش نفت بندرعباس بوده و همچنان این برادری و رفاقت استوارتر از گذشته ادامه دارد. قطعا هیچ اختلاف نظری بین این دوباشگاه هم استانی وجود ندارد.



مقامی با اشاره به اینکه ورزش سبب ایجاد مودت و دوستی است، عنوان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که در توسعه زیرساخت ها سهیم باشیم و بتوانیم در رونق ورزش در بخش سخت افزاری نیز سهیم باشیم. امیدوارم بتوانیم در استان هرمزگان اثر مثبتی از خود برجای بگذاریم و مردم بتوانتد سال های سال از آن استفاده کنند.



مقامی تاکید کرد: هرمزگان لیاقتش بیشتر از وضعیت کنونی است و باید در بخش ورزش تلاش بیشتری برای رشد و پرورش استعدادها و زیرساخت های ورزشی صورت بگیرد.

علیرضا باقری، مدیرعامل باشگاه پالایش نفت بندرعباس با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان باشگاه‌های استان، توسعه آکادمی‌های ورزشی، پرورش استعدادهای بومی و پشتوانه‌سازی را از اولویت‌های مهم دانست و خاطرنشان کرد: که سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های بلندمدت باشگاه‌ها، زمینه الگوسازی در سطح کشور را فراهم کند.

مدیرعامل باشگاه پالایش نفت بندرعباس همچنین پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای مشترک با حضور نمایندگان باشگاه‌های حرفه‌ای استان هرمزگان را مطرح کرد تا سیاست‌های کلان توسعه ورزش استان با همفکری و مشارکت باشگاه‌ها تدوین شده و تقسیم رشته‌های ورزشی میان مجموعه‌ها، بر اساس ظرفیت‌ها و امکانات موجود، به‌شکلی هدفمند و هماهنگ صورت گیرد.



باقری تأکید کرد: چنین ساختاری می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهینه از منابع، جلوگیری از فعالیت‌های موازی و تقویت همکاری میان باشگاه‌های استان باشد.

مدیرعامل ورزش نفت هرمزگان همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ماندگار تأکید کرد و خواستار همدلی و مشارکت مجموعه ورزش استان برای ساختن آینده‌ای روشن و به‌یادگار گذاشتن دستاوردهایی ارزشمند برای نسل‌های آینده شد.