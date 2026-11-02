به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به منظور تأثیرگذاری بر بازار نفت در آستانه انتخابات میان دوره ای کشورش بار دیگر ادعا کرد: ایران خواهان مذاکره با ما است!

رئیس‌جمهور آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، در سخنانی تبلیغاتی و عوام فریبانه مدعی شد: برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ ای، لزوما نیازی به تغییر حکومت در این کشور نیست. ایران خواهان دستیابی به توافق است و باید دید که آیا چنین چیزی امکان‌ پذیر خواهد بود یا خیر.

«دونالد ترامپ» که نقض عهدهای مکرر خود در قبال ایران، از خروج یکجانبه از برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) تا لغو یکجانبه تفاهم نامه اسلام آباد را به یاد نمی آورد، مدعی شد: مشکل اینجاست که باید مشخص کنیم در ایران با چه کسی می‌توانیم مذاکره کنیم. ما هنوز ضربه قاطعی به ایران وارد نکرده‌ایم، زیرا این کشور خواهان مذاکره با ماست!

وی برای توجیه تبعات گسترده تجاوز نظامی پرهزینه اش به ایران ادعا کرد: ایرانی‌ ها همچنان از مذاکره سخن می‌ گویند، اما ممکن است در مقطعی ناچار شویم این مسئله را از طریق نظامی حل‌وفصل کنیم! ایران با بحرانی بزرگ دست‌ به‌ گریبان است و دیگر قادر به پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود نیست.

ترامپ که از اقتدار ایران در خصوص واکنش تلافی جویانه سخت در هراس است، ادعا کرد: نمی‌ خواهم جنگ کنونی به یک درگیری طولانی‌ مدت، همچون جنگ ویتنام تبدیل شود.