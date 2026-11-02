به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر دوشنبه اظهار کرد: با وجود فشارهای اقتصادی، محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل که بر قیمت برخی کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است، دستگاه‌های مسئول باید با نظارت مؤثر مانع سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شوند.

وی افزود: بازرسان اصناف و دستگاه‌های نظارتی باید حضور میدانی خود را در سطح استان افزایش دهند و با رصد مستمر روند عرضه و قیمت کالاها، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت و با تخلفات احتمالی برخورد کنند.

استاندار گلستان همچنین با قدردانی از تلاش واحدهای تولیدی استان، تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای صنعتی، نانوایی‌ها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها را ضروری دانست و گفت: فرمانداران باید با حضور میدانی، میزان آمادگی این واحدها را بررسی و نتایج را به‌صورت دقیق گزارش کنند.

طهماسبی با اشاره به ناترازی انرژی و افزایش مصرف گاز در فصل سرد سال، بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ مصرف بهینه تأکید کرد و افزود: مدیریت مصرف انرژی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای کاهش فشار بر شبکه تأمین و جلوگیری از بروز محدودیت‌هاست.

وی از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، مردم را به رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی تشویق کنند.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: وضعیت پرداخت مطالبات این فروشگاه‌ها باید به‌صورت جدی بررسی شود و دستگاه‌های مسئول، مشکلات احتمالی را برای رفع سریع پیگیری کنند.

طهماسبی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و نهادهای نظارتی برای تأمین نیازهای مردم، حمایت از تولیدکنندگان و استمرار خدمات عمومی ضروری است.