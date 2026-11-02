به گزارش خبرنگا مهر، فرماندار دیر عصر دوشنبه در حاشیه این مراسم یاد آورشد :نیروهای امدادی درسطح شهرستان باید آمادگی کامل داشته باشند.

سید علیرضا سجادی زاده با اشاره به وقوع زلزله در بخش بردخون افزود : برای این حوادث ها باید آماده باشیم و الحمدالله در این مانور همه دستگاه های امدادی از جمله اداره برق ،هلال احمر،شهرداری بردستان ،بیمارستان ،کادر درمان ،آبفا،اداره برق ،کلانتری ،اورژانس شرکت گاز نقش موثری ایفا کردند.

فرماندار دیر افزود: با توجه به جنگ تحمبلی اول و دوم و تجربه هایی که کسب کردیم خوشبختانه امادگی لازم جهت هر گونه بروز هر گونه حادثه ای را داریم.