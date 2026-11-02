به گزارش خبرنگارمهر، محمد مطهری‌نیا عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر، ضمن بررسی چالش‌های آموزشی و زیرساختی منطقه، بر ضرورت بازگرداندن دانش‌آموزان ترک تحصیل‌کرده به چرخه آموزش تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی معلمان، بر لزوم حمایت از کادر آموزشی تأکید و افزود: حمایت از معلمان باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که جایگاه امروز مسئولان مدیون تلاش‌های آنان است.

وی در خصوص چالش تأمین مسکن فرهنگیان اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌های موجود، تلاش‌های لازم برای الحاق اراضی جدید به شهر جهت اجرای پروژه‌های مسکن فرهنگیان در حال انجام است و تعامل با نهادهایی نظیر کمیته امداد برای تسریع در این فرآیند مورد توجه خواهد بود.

مطهری‌نیا، همچنین با اشاره به نیاز مبرم منطقه به زیرساخت‌های آموزشی، از ضرورت تخصیص زمین برای ساخت مدارس جدید خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های ما تأمین زمین‌های مناسب است و انتظار می‌رود با حمایت خیرین، روند ساخت مدارس در منطقه تسریع شود تا یکی از بزرگترین چالش‌های شهرستان مرتفع گردد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هم‌سویی آموزش با نیازهای بازار کار، بر اهمیت تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و افزود: با توجه به جایگاه اقتصادی منطقه، باید دانش‌آموزان را به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای سوق دهیم تا علاوه بر ارتقای دانش، به اشتغال‌زایی در شهرستان کمک کنند.

در همین راستا امام جمعه نرماشیر، نیز با تمجید از تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای دشمن، کار و خدمت‌رسانی به جامعه را یک نوع «جهاد» دانست و از روحیه جهادی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مسیر حل مشکلات مردم قدردانی کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان نرماشیر نیز در این نشست، ضمن اشاره به موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان، چالش‌های آموزشی در مناطق با پوشش ضعیف شبکه را مطرح کرد.

محسن برون‌آبادیان، با اشاره به در دسترس بودن اپلیکیشن‌های آموزشی رایگان در استان کرمان، اظهار داشت: ضعف در پوشش آنتن‌دهی شبکه در برخی نقاط و هزینه‌های بالای مصرف اینترنت برای دانلود محتوای آموزشی، مانعی جدی در مسیر بهره‌مندی دانش‌آموزان از کلاس‌های آنلاین و جمع‌بندی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت عدالت آموزشی، خواستار حمایت از دانش‌آموزان در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال شد و افزود: برای جلوگیری از تبعیض آموزشی، علاوه بر بهبود وضعیت آنتن‌دهی، اختصاص بسته‌های اینترنتی ویژه یا نیم‌ بها جهت دسترسی به پلتفرم‌های آموزشی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس آموزش و پرورش نرماشیر در پایان با اشاره به مباحث مربوط به تقسیمات کشوری، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت جغرافیایی و تقسیمات منطقه‌ای می‌تواند در تسهیل ارائه خدمات آموزشی و اداری نقش مهمی ایفا کند.