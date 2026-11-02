به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در شورای اجتماعی استان اردبیل با اشاره به پیامدهای طلاق در تزلزل بنیان خانواده و بروز آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: مقابله با این آسیب نیازمند رویکردی جامع، برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای اقدامات مؤثر و قابل سنجش است و دستگاه‌های مسؤول باید با تعیین برنامه‌های مشخص، نتایج اقدامات خود را به‌صورت مستمر ارزیابی کنند.

وی افزود: آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان و دانشجویان، تقویت مهارت حل تعارض و توسعه خدمات مشاوره‌ای از جمله راهکارهای پیشگیری از طلاق بوده و برگزاری دوره‌های آموزشی و جلسات مشاوره خانواده برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارگران و سایر اقشار جامعه ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان لزوم توجه ویژه به موضوع رعایت حقوق شهروندی و تاثیر آن بر ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، کاهش تنش‌ها و پیشگیری از خشونت و نزاع در جامعه، ادامه داد: در همین راستا توسعه آموزش‌های عمومی، افزایش آگاهی شهروندان و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد لازم است.

امامی با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و بزرگان محلات را ضروری دانست و گفت: این افراد به‌دلیل برخورداری از اعتماد و جایگاه اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری در میانجیگری، حل‌وفصل اختلافات خانوادگی و محلی و پیشگیری از گسترش آسیب‌ها ایفا کنند.

وی همچنین بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری جشنواره مد و لباس اسلامی با عنوان آرتادخت تاکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی استان برای حمایت از تولید، عرضه و ترویج پوشاک ایرانی - اسلامی شد.