به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی در تشریح مباحث مطرح‌شده در نشست وبیناری رئیس‌جمهور با استانداران و اعضای هیئت دولت، اظهار کرد: در این نشست آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، انرژی و سوخت نیروگاه‌ها، اجرای طرح کالابرگ و روند پیشرفت نهضت عدالت در فضای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به شرایط مطلوب ذخایر کالاهای اساسی و سوخت نیروگاه‌های استان افزود: ذخایر هفت قلم کالای اساسی در کرمانشاه متناسب با نوع کالا، از تاب‌آوری حدود یک ماه تا ۱۸۰ روز برخوردار است و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین این اقلام وجود ندارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌صورت مستمر رصد می‌شود، گفت: دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و شرکت غله بر روند تأمین و توزیع این کالاها نظارت دارند تا نیازهای مردم به‌موقع تأمین شود.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان در حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و اقلیم کردستان، نقش مهمی در مبادلات تجاری کشور دارد و اکنون حدود ۴۱ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از مرزهای این استان انجام می‌شود که نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: تمامی مرزها و بازارچه‌های فعال استان در حال انجام فعالیت هستند و روزانه حدود ۲ هزار کامیون از مرزهای کرمانشاه تردد می‌کنند که بیانگر حجم مبادلات و جریان تجاری در این منطقه است.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به توان تولیدی استان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: کرمانشاه سالانه بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و از استان‌های تأثیرگذار در تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: استان با تولید حدود یک میلیون تن گندم، رتبه سوم کشور و با تولید نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن چغندرقند، جایگاه دوم را در کشور دارد؛ همچنین محصولاتی مانند جو، ذرت، نخود و گوجه‌فرنگی از دیگر تولیدات مهم کشاورزی کرمانشاه هستند.

حبیبی درباره وضعیت تأمین انرژی استان نیز اظهار کرد: ظرفیت تولید برق کرمانشاه حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مگاوات و میزان مصرف آن نزدیک به یک‌هزار مگاوات است و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز به‌طور کامل ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه نیروگاه‌های استان متناسب با میزان ذخایر موجود می‌توانند بین ۲۵ تا ۵۵ روز بدون دریافت سوخت جدید به فعالیت ادامه دهند، افزود: مدیریت مصرف انرژی و مقابله با انشعابات غیرمجاز از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

استاندار کرمانشاه همچنین از بازگشت حدود ۷۰ مگاوات انرژی به شبکه برق استان با جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: این میزان انرژی می‌تواند در شرایط خاص به تأمین برق مورد نیاز کمک کند.

حبیبی در ادامه با اشاره به پیشرفت نهضت عدالت در فضای آموزشی استان بیان کرد: حدود ۲۰۰ مدرسه با نزدیک به ۸۰۰ کلاس درس در قالب این طرح در حال ساخت است و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به حدود ۹۳ درصد رسیده که بر این اساس کرمانشاه رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

وی مشارکت خیرین را در اجرای این طرح‌ها مؤثر دانست و افزود: بیش از ۵۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مدارس از محل کمک‌های خیرین تأمین می‌شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان خاطرنشان کرد: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۴۳ مترمربع و این شاخص در کرمانشاه ۶.۴۳ مترمربع است، با این وجود توزیع متوازن فضاهای آموزشی، به‌ویژه در شهر کرمانشاه، همچنان به برنامه‌ریزی و توجه بیشتری نیاز دارد.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی برای توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبودها در مناطق نیازمند، در دستور کار قرار گرفته است.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: در نشست با رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع تأمین منابع این طرح مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با انجام پایش‌های دقیق، حمایت‌ها به خانوارهای نیازمند واقعی و افراد مشمول اختصاص یابد.

وی افزود: در این فرآیند، اطلاعات بانکی و داده‌های دستگاه‌های اجرایی و سایر منابع مرتبط بررسی می‌شود تا میزان حمایت و اعتبار کالابرگ بر اساس شناسایی دقیق مشمولان تعیین شود و نتایج نهایی در آینده نزدیک به اطلاع مردم برسد.

استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان با رصد مستمر شرایط و افزایش هماهنگی و هم‌افزایی، تأمین نیازهای اساسی جامعه و تداوم خدمت‌رسانی به مردم را دنبال می‌کنند.