به گزارش خبرگزاری مهر، این شب‌ها خیابان جانبی میدان شهید صیاد شیرازی شهر رفسنجان میزبان روایتی متفاوت از تاریخ است؛ روایتی که در قالب سومین نمایشواره «کوچه‌های بنی‌هاشم»، مخاطبان را به تماشای قصه بانوی بی‌نشان، حضرت فاطمه زهرا (س)، می‌برد.

این نمایشواره از چهارم آبان‌ماه به همت شهرداری رفسنجان و شورای اسلامی شهر در دوره ششم آغاز شده و در قالب تئاتر محیطی، با بهره‌گیری از پنج صحنه نمایشی، تلاش دارد بخش‌هایی از تاریخ و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) را به تصویر بکشد.

این دوره از نمایشواره همچنین با نگاهی به موضوع سومین جنگ تحمیلی، روایتی متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار داده است.

در اجرای این اثر نمایشی، ۴۸ بازیگر در صحنه‌های مختلف ایفای نقش می‌کنند و ۵۰ نفر از عوامل اجرایی و پشت‌صحنه نیز در بخش‌های گوناگون این پروژه حضور دارند؛ به این ترتیب، در مجموع ۹۸ نفر در برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری مشارکت می‌کنند.

محمدرضا مداحیانریال نویسنده و سید محمدرضا حسینی کارگردان این نمایشواره هستند و گروه رضوان نیز در بخش‌های فنی و اجرایی مشارکت دارد.

سومین نمایشواره «کوچه‌های بنی‌هاشم» به مدت ۲۰ شب، از چهارم تا ۲۳ آبان‌ماه، هر شب در دو سانس ساعت ۱۸ و ۲۰ در میدان شهید صیاد شیرازی، جنب مصلای امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رفسنجان اجرا می‌شود.