به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی باقری امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین اظهار کرد: آمریکا یک جنگ تجاوزکارانه و جنایتکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و بزرگترین جنایت ممکن یعنی ترور رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خامنه‌ای را به همراه خانواده عزیزشان انجام داد و در ادامه به جنایات بی‌سابقه که یکی از آنها حملات موشکی به دبستانی در شهر میناب بود مرتکب شد.

وی ادامه داد: برای عدم تکرار این بدعت که یکی از پیامدهای آن اخلال در امنیت بین‌المللی است مجازات تمام جنایتکاران در این جنگ باید به مطالبه بین‌المللی تبدیل شود و هیچ مسامحه‌ای در این مسیر پذیرفته نیست و نباید صورت گیرد. ایران دفاع مشروع خود را از ساعات اولیه آغاز کرد و با قدرت تداوم بخشید.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: از آغاز جنگ تاکنون منطق کنشگری ایران تغییر نکرده، ما همچنان به دفاع از امنیت و حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمین ایران تداوم خواهیم بخشید و در این مسیر با هیچکس تعارف نداریم. ملت مقاوم ایران در این جنگ تجاوزکارانه که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان آغاز کردند پیروز شدند و به همین جهت است که اکنون آمریکا می‌فهمد که جنگ با یک تمدن چه سرنوشتی را برای آنها رقم خواهد زد.

باقری گفت: در این جنگ آمریکا ماهیت تجاوزگری و سلطه‌طلبی خود را نشان داد و علاوه بر تجاوز به یک کشور مستقل، اخلال در اقتصاد جهانی را هدف گرفت.

وی افزود: ایران همواره به ثبات منطقه باور داشته و حتی در طول چند دهه گذشته برای حفظ پایداری آن متحمل هزینه‌های زیادی هم شده است ولذا آمادگی دارد تا در مسیر احیای ثبات در منطقه‌ای که آمریکا و رژیم صهیونیستی برهم زننده آن بودند در قالب ترتیبات جدید که در آن آمریکا دخالت نداشته باشد و رژیم صهیونیستی در آن نفوذ نداشته باشد، گام بردارد.

باقری با تاکید بر اینکه راه حل استقرار امنیت در منطقه در نفی سلطه‌گری آمریکا در منطقه و جلوگیری از نفوذ رژیم صهیونیستی در آن است، گفت: پس از گذشت چند دهه تجاوز، جنایت و اشغال‌گری، کشورهای مستقل به این واقعیت اذعان دارند که ریشه بحران در خاورمیانه، پایمال شدن حقوق ملت فلسطین و اشغال‌گری رژیم صهیونیستی است و هر اقدامی که به این واقعیت بی‌توجهی کند در خدمت تجاوز و در مسیر بی‌ثبات‌سازی منطقه است.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، افزود: ما اهمیت اقدامات چین در تحکیم چند جانبه‌گرایی و مقابله جدی و موثر با یک جانبه‌گرایی را درک می‌کنیم و قدردان نقش‌آفرینی چین در عرصه بین‌الملل و تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده آمریکا از ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هستیم.

وی ادامه داد: چین، قدرت مسئول جامعه بین‌الملل، شریک راهبردی ایران و بازیگری کلیدی در صلح و ثبات منطقه است. ما از تلاش‌های جمهوری خلق چین و بویژه ابتکار جناب آقای شی برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در منطقه استقبال می‌کنیم و آن را بسیار ارزشمند و بخش کلیدی راه‌حل برای برون‌رفت از وضع موجود می‌دانیم.

باقری اضافه کرد: ما همکاری و هم‌افزایی ایران و چین در عرصه بین‌الملل بویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای و مجموعه‌ی بریکس را سرمایه ارزشمندی برای ارتقای نقش‌آفرینی جنوب جهانی در صلح و ثبات و توسعه ارزیابی می‌کنیم. ایران و چین دوستان دوران سخت هستند.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پایان تصریح کرد: تعمیق اتحاد راهبردی، ضرورت توسعه روابط و عبور موفق از مقطع پرتنش کنونی است.