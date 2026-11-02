https://mehrnews.com/x3dvBd ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶ کد مطلب 6997896 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶ حضور مهمانان ویژه خارجی در «اجلاسیه بینالمللی مجاهدان در غربت» مشهد- اجلاسیه بینالمللی مجاهدان در غربت با حضور مهمانان ویژه داخلی و خارجی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6997896 کپی شد مطالب مرتبط قرائت اشعار رهبر شهید در یازدهمین همایش بینالمللی مجاهدان در غربت اژهای: مبارزه با استکبار وظیفهای دائمی و حکم عقل است اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» در مشهد استاندار خراسان رضوی:قدرت واقعی ملتها در ایمان اراده مردمی است استکبار به دنبال تصرف امکان تصمیمگیری است اختتامیه اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» در حرم امام رضا(ع) انتقام از دشمن در گرو حفظ وحدت، اعتماد به مسئولان و انسجام ملی است برچسبها اجلاسیه مجاهدان در غربت حرم امام رضا (ع) مشهد
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