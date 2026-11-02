علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: هوای استان امروز (دوشنبه) قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و در پاره‌ای از مناطق رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: احتمال وقوع بارش در نیمه شمالی و مناطق غربی استان بیشتر از سایر نواحی است و انتظار می‌رود با افزایش تدریجی دمای هوا طی چند ساعت آینده، از غلظت مه در نقاط مختلف استان کاسته شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: با این حال، از ساعات پایانی امشب تا اوایل وقت فردا (سه‌شنبه) بار دیگر شرایط برای تشکیل مه، به‌ویژه در مناطق مرطوب و کوهستانی استان مهیا خواهد شد.

زورآوند با بیان اینکه از فردا تا اوایل روز چهارشنبه بارش‌های احتمالی عمدتاً خفیف و کوتاه‌مدت خواهد بود، تصریح کرد: از اواسط روز چهارشنبه سامانه‌ای نسبتاً قوی و ناپایدار وارد منطقه می‌شود و تا روز دوشنبه هفته آینده جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به پیامدهای فعالیت این سامانه گفت: در مدت فعالیت آن، وزش باد شدت می‌گیرد و بارندگی، مه و رعدوبرق به‌صورت متناوب در نقاط مختلف استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فعالیت چندروزه این سامانه در مجموع بارش قابل توجهی را برای بیشتر مناطق استان به همراه داشته باشد.

زورآوند در پایان درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا تا روز چهارشنبه در اغلب مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.