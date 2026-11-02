به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در آغاز سفر به ترکمنستان با بردی‌محمداف رئیس‌جمهور این کشور دیدار و در خصوص مهمترین موضوعات دوجانبه سیاسی و اقتصادی فیمابین گفتگو کرد.

طرفین در این ملاقات با اشاره به سابقه روابط دوستانه و پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، بر ضرورت گسترش این روابط تأکید کردند.

سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه در ادامه سفر خود به عشق‌آباد با رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، ضمن تأکید بر سیاست همسایگی در راهبرد روابط خارجی دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی را حائز اهمیت خواند.

وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت سفر هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و در چارچوب‌های دوجانبه و بین‌المللی با ایران تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان و هیأت همراه شامگاه دوشنیه عشق آباد را به مقصد تهران ترک کردند.