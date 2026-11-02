به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رسولی در آیین تکریم و معارفه مسئولان بسیج ادارات و کارمندان استان مرکزی و مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه، با اشاره به ابطال نقشه‌های دشمنان در طول تاریخ، اظهار کرد: خداوند متعال در تمام بزنگاه‌های تاریخی، دشمنان اسلام و قرآن را ناامید کرده است؛ هر جا کفار، مشرکان، منافقان و معاندان، به‌ویژه یهود، تصور کردند فاتحه اسلام خوانده شده، اراده الهی صحنه را به نفع جبهه حق رقم زده است.

وی با یادآوری واقعه غدیر در سال دهم هجری، افزود: دشمنان با فتنه‌گری و توطئه نتوانستند کاری از پیش ببرند و هر جنگی بر ضد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام برپا کردند، نتیجه‌اش خلاف اسلام شد و خداوند در ماجرای غدیر، دین خود را کامل و اسلام را به عنوان دین برتر معرفی کرد.

جانشین سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به واقعه جنگ احد و هشدار نسبت به سهل‌انگاری، گفت: امروز تمام مسئولیت‌هایی که در اختیار ماست، مانند همان تنگه احد است و باید به دقت و هوشیاری به آن پرداخته شود و باید اذعان کرد در صورت اراده خداوند برای پیروزی جبهه حق، هیچ اراده‌ای در برابر آن قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به تغییر ماهیت حکومت اسلامی پس از نهضت امام حسن مجتبی (ع) و تأثیر آن بر جهانی شدن اسلام، بیان کرد: حکومت اسلامی به نهضت اسلامی تبدیل شد و به دلیل انحرافات تاریخی، جهانی شدن اسلام با تأخیری طولانی مواجه گشت.

جانشین سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: اراده خداوند بر این بود که پس از گذشت بیش از هزار سال، این اتفاق در جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد و حضرت امام خمینی (ره) فریاد اسلام را سر دهد. وی سلاح راهبردی انقلاب را «الله اکبر» و شعائر حسینی دانست.

سرهنگ رسولی با استناد به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: راهبرد منطقه‌ای اکنون به فرامنطقه‌ای تبدیل شده و تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در برد موشک‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

وی همچنین با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تأکید کرد: محال است جمهوری اسلامی ایران در کنار شیطان بزرگ آمریکا قرار بگیرد، چراکه سنت تقابل جبهه حق با جبهه باطل تغییرناپذیر است.

وی با اشاره به اهمیت وحدت ملی، گفت: دشمن از انسجام ما بیمناک است و هرگونه خط‌کشی میان جریان‌های سیاسی، خیانت به نظام محسوب می‌شود. وی افزود: با وحدت و استقامت، به امید خدا کار را تمام خواهیم کرد.

در این مراسم، از زحمات سرهنگ پاسدار مصطفی زاهدی، مسئول پیشین سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه استان مرکزی، تقدیر شد و سرهنگ پاسدار نعمت‌الله نجفی به عنوان مسئول جدید این سازمان معرفی شد.

همچنین در مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، از تلاش‌های سرهنگ پاسدار ابوالفضل نکونام قدردانی و سرهنگ پاسدار سعید جلایی به عنوان مسئول جدید این مرکز معرفی شد.