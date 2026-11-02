به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، در مراسم معارفه شهردار جدید هشتگرد، عملکرد پیام رئیسی شهردار پیشین را در دوران مسئولیتش رضایت‌بخش ارزیابی کرد و گفت: وی با وجود محدودیت درآمدهای پایدار و چالش‌های مدیریت شهری، امور را با تدبیر پیش برد.

وی با اشاره به جایگاه هشتگرد به‌عنوان مرکز شهرستان افزود: شهرداری باید علاوه بر پاسخگویی به مطالبات شهروندان، اجرای پروژه‌های شاخص شهرستان از جمله سایت اداری را نیز پیگیری کند.

فرماندار ساوجبلاغ بر توزیع عادلانه خدمات در محلات، توجه به مناطق کم‌برخوردار، شفافیت اداری، انضباط مالی و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال تأکید کرد.

صادقلو همچنین با اشاره به سابقه ۲۱ ماهه امینی در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: عملکرد این معاونت در دوره مسئولیت وی موجب شد این مجموعه در میان شهرستان‌های استان به‌عنوان معاونت برتر شناخته شود.

لازم به ذکر است؛ جلیل امینی با حضور مسئولان شهرستان ساوجبلاغ به‌عنوان شهردار جدید هشتگرد معرفی و از خدمات پیام رئیسی، شهردار سابق این شهر تقدیر شد.