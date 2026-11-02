به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رجب بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط حساس منطقه و تشدید جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر قرار داریم، دورانی که دشمن با استفاده از ابزارهای جنگ ترکیبی و عملیات روانی، به دنبال تضعیف اراده ملی و شکستن خاکریزهای مقاومت است و در چنین شرایطی، مطالبه‌گری خونخواهی قائد امت و شهدا یک واکنش صرفاً عاطفی نیست، بلکه ضرورتی ملی و اجتماعی برای صیانت از عزت کشور به شمار می‌رود.



وی با اشاره به نقش بانوان و نهادهای مذهبی در تقویت جبهه مقاومت افزود: بانوان مؤمن می‌توانند پرچمداران اصلی این گفتمان باشند و با تبیین منطق مقاومت، تقویت روحیه عزت‌طلبی در نسل جوان و مقابله با روایت‌های دروغین دشمن، در برابر تهاجم فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.



دبیر ستاد خونخواهی آذربایجان‌غربی ادامه داد: یکی از مسئولیت‌های مهم مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی، ایجاد مصونیت فکری و فرهنگی در جامعه و کمک به شکل‌گیری نگاه آگاهانه در نسل جوان نسبت به تحولات و رویدادهای کشور است.



مدیر مرکز راهبری امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به شکل‌گیری حرکت «عهد جهاد و خون‌خواهی با پیشانی بانوان» گفت: بانوان و دختران ایران اسلامی همواره در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین بوده‌اند و در کنار مسئولیت‌های مادری، همسری و دختری، در صحنه‌های اجتماعی، فرهنگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب نیز حضوری مؤثر داشته‌اند.

رجب بیان کرد: همین ظرفیت و نقش‌آفرینی بانوان موجب شد ایده اجرای عملیات خون‌خواهی با محوریت و پیشتازی بانوان شکل بگیرد این موضوع ابتدا در قالب رویدادی در تهران مطرح و پیگیری شد و پس از آن در نشست مدیران نیز مورد توجه قرار گرفت و زمینه اجرای آن در شهرستان‌ها فراهم شد.



وی با تأکید بر اینکه خون‌خواهی رهبر شهید صرفاً یک حرکت مختص بانوان نیست، تصریح کرد: این موضوع یک مسئله فراگیر و اجتماعی است و هدف ما این است که با مشارکت اقشار مختلف جامعه، آن را به جریانی اثرگذار تبدیل کنیم؛ به‌گونه‌ای که مفهوم خون‌خواهی برای حفظ عزت ملی، به باور و یقین عمومی مردم تبدیل شود.



رجب با تأکید بر ضرورت هدایت صحیح احساسات و مطالبات مردمی تصریح کرد: نهادهای مذهبی و جهادی باید انرژی و خشم انقلابی نسل جوان را به سمت مطالبه‌گری هوشمندانه و قانون‌مند هدایت کنند و این ظرفیت اجتماعی را به قدرتی سازمان‌یافته برای دفاع از ارزش‌های انقلاب تبدیل سازند.



وی با اشاره به الگوگیری از مکتب حضرت زینب(س) در مسیر روشنگری و مقاومت گفت: حضور آگاهانه بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، بخشی از ظرفیت جامعه برای صیانت از فرهنگ مقاومت و حفظ اقتدار ملی است.



دبیر ستاد خونخواهی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: مطالبه خون شهدا و ایستادگی در برابر جنایات دشمنان، مسئولیتی مستمر است و نباید اجازه داد گذر زمان، جایگاه شهید و فرهنگ جهاد و مقاومت را در ذهن نسل جوان کمرنگ کند.



وی با بیان اینکه این نهضت در ۱۱ موج با پیشرانی بانوان در حال اجراست، عنوان کرد: عملیات خونخواهی، عهدی برای حفظ عزت ملی و شکستن خاکریزهای دشمن در جنگ روایت‌هاست که با پیشرانی بانوان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه این نهضت در ۱۱ موج دنبال شود، عنوان کرد: موج اول این حرکت در سالروز ولادت حضرت زینب (س) بود. این نهضت آغاز شد و در موج دوم که مصادف با ایام فاطمیه است در حال ادامه نهضت هستیم و تا سالروز شهادت قائد امت این نهضت در موج های مختلف اجرا می شود.



مدیر راهبری بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تأکید کرد: بانوان پیشگامان مکتب‌سازی هستند و ما در این مسیر بر مطالبه‌گری قانون‌مدار و هوشمندانه نسل جوان تأکید داریم تا بتوانیم با نگاهی اسلامی، گام‌های موثری در تحقق تمدن نوین اسلامی برداریم.



دبیر عملیات ستاد خونخواهی در آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت موضوع خونخواهی رهبر شهید اظهار کرد: پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



مدیر مرکز راهبری بانوان آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تبیین این موضوع در جامعه تصریح کرد: موضوع خونخواهی باید به باور و یقین عمومی تبدیل شود و در همین راستا به دنبال شکل‌دهی لشکری از بانوان تبیین‌گر در استان هستیم تا با فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی، زمینه نهادینه شدن این باور در جامعه فراهم شود.