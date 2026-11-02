به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان‌لو عصر دوشنبه در دیدار معاون کتابخانه‌های کشور با فعالان حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه برای افزایش جذابیت کتابخانه‌های عمومی و جذب گروه‌های مختلف مخاطبان تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای ارتباط مؤثرتر با مردم و تقویت تعاملات فرهنگی در فضای دیجیتال فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت همگامی کتابخانه‌های عمومی با تحولات فناوری افزود: برای آنکه کتابخانه‌ها در جامعه امروز نقش مؤثرتری ایفا کنند، باید متناسب با فناوری‌های روز حرکت کرده و تعامل خود را با فعالان این حوزه گسترش دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با بیان اینکه نگاه تخصصی و تجربه فعالان عرصه فناوری می‌تواند به شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه و کاربردی منجر شود، اظهار کرد: طرح‌های پیشنهادی علاوه بر برخورداری از جنبه‌های نوآورانه، باید از نظر اقتصادی نیز قابلیت اجرا داشته باشند.

دهقان‌لو با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، بر آمادگی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان برای بررسی و اجرای طرح‌های امکان‌پذیر در کتابخانه مرکزی سمنان تأکید کرد.

وی این نشست را گامی مؤثر در مسیر پیوند ظرفیت‌های علمی، تخصصی و فناورانه با مأموریت فرهنگی کتابخانه‌های عمومی دانست و گفت: شناسایی ایده‌های خلاقانه، بررسی امکان اجرای آن‌ها و تبدیل پیشنهادها به طرح‌های عملیاتی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های نوین در کتابخانه مرکزی سمنان و توسعه الگوهای موفق در سایر کتابخانه‌های عمومی شود.