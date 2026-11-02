به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه دو نماینده فوتبال استان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل این دیدارها دو شکست برای نمایندگان استان بود.

شکست خانگی پالایش نفت برابر فولاد ب خوزستان

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در ورزشگاه خلیج فارس این شهر میزبان فولاد ب خوزستان بود که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده خوزستان به پایان رسید.

شاگردان ایمان مبعلی با قبول این شکست خانگی هفت امتیازی باقی ماندند و در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفتند.

این مسابقه دومین تجربه سرمربیگری ایمان مبعلی روی نیمکت پالایش نفت بندرعباس بود. مبعلی در دو دیدار گذشته هر دو بار در بندرعباس میزبان حریفان بود که حاصل آن یک تساوی و یک شکست بوده است، نتایجی که نشان می‌دهد پالایش نفت هنوز نتوانسته از امتیاز میزبانی به شکل مطلوب استفاده کند.

پالایش نفت بندرعباس در هفته نهم این رقابت‌ها دوشنبه ۱۸ آبان ماه میهمان پارس جنوبی جم صدرنشین لیگ خواهد بود.

نخستین شکست فصل جزیره قشم با هدایت جباری

در دیگر دیدار تیم جزیره قشم که پیش از این با هدایت مجتبی جباری نتایج درخشانی کسب کرده بود، در بوشهر به مصاف شاهین بندر عامری رفت و با نتیجه یک بر صفر مغلوب میزبان خود شد.

این شکست نخستین باخت شاگردان مجتبی جباری در فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور بود. جزیره قشم با وجود این نتیجه با ۱۵ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی باقی ماند و فرصت رسیدن به امتیاز ۱۸ و هم امتیازی با صدرنشین را از دست داد.

نماینده هرمزگان در هفته آینده یکشنبه ۱۷ آبان ماه میزبان مس رفسنجان تیم دوم جدول رده بندی خواهد بود. جزیره قشم از ابتدای فصل دیدارهای خانگی خود را در ورزشگاه کرج برگزار می‌کند.

در مجموع هفته هشتم لیگ دسته اول برای دو نماینده هرمزگان با دو شکست همراه شد، پالایش نفت بندرعباس در خانه متوقف شد و جزیره قشم نیز نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد.