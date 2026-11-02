غلامرضا توکل در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی تالاب‌های بختگان و کمجان، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به تأمین سهم قانونی این تالاب‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت احیای دریاچه ارومیه و اختصاص حق‌آبه زیست‌محیطی به این پهنه آبی گفت: همان‌طور که احیای دریاچه ارومیه و تأمین حق‌آبه آن مورد توجه قرار گرفته است، انتظار می‌رود تالاب‌های ارزشمند استان فارس از جمله بختگان و کمجان نیز از همین میزان توجه و حمایت برخوردار باشند.

توکل با طرح این پرسش که چرا تالاب‌های بختگان و کمجان باید از حق طبیعی و قانونی خود محروم بمانند، افزود: حق‌آبه زیست‌محیطی یک امتیاز اختیاری یا لطف دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه ضرورتی قانونی و زیست‌محیطی است که باید در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب کشور مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم کوار، خرامه و سروستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین مرتبط با حفاظت از تالاب‌ها بیان کرد: بر اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها باید در برنامه‌ریزی منابع آب لحاظ شود و نمی‌توان این حق قانونی را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: تالاب‌های بختگان و کمجان از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی استان فارس به شمار می‌روند و حیات گونه‌های جانوری، پرندگان مهاجر، پوشش گیاهی، تعادل اکولوژیک و سلامت محیط زندگی مردم منطقه به بقای آن‌ها وابسته است.

توکل خاطرنشان کرد: خشک‌شدن یا کاهش سطح آب این تالاب‌ها صرفاً یک بحران محیط‌زیستی نیست، بلکه پیامدهای آن سلامت مردم، فعالیت‌های کشاورزی، معیشت جوامع محلی و آینده زیستی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت توجه جدی مسئولان به تأمین حق‌آبه قانونی تالاب‌های بختگان و کمجان تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی در اولویت سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب استان شد.

