به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان سمنان در فرمانداری، بر ضرورت رعایت سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و اجرای دقیق مصوبات این شورا تأکید کرد و اظهار داشت: تصمیمات اتخاذشده در چارچوب قانونی شورای ترافیک و شهرداری باید از سوی تمامی دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد و اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث رانندگی، از اقدامات انجام‌شده در زمینه نصب سرعت‌گیر در نقاط حساس و حادثه‌خیز قدردانی کرد و افزود: تکمیل این اقدامات در سایر نقاط موردنیاز نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه کاهش حوادث ترافیکی صرفاً با اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: مشکلات اساسی و زیرساختی معابر نیز باید در جلسات تخصصی بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

صمیمیان همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه و اقتدار تصمیمات شورای ترافیک اظهار داشت: هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب مصوبات شورا تصمیم‌گیری کند یا اقدامی مغایر با تصمیمات قانونی اتخاذشده انجام دهد.

وی بار دیگر بر لزوم رعایت سلسله‌مراتب در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: موضوعاتی که در قالب مصوبات شهرداری یا شورای ترافیک تعیین تکلیف می‌شوند، باید از سوی تمامی دستگاه‌های مرتبط اجرایی شوند.

فرماندار سمنان در پایان خواستار تعامل و هماهنگی مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی برای اجرای به‌موقع مصوبات شد و بر ضرورت تمرکز مجموعه دستگاه‌های مسئول بر ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری و محورهای مواصلاتی شهرستان تأکید کرد.