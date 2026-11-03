مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان روانسر خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف توسعه خدمات انتقال خون و تسهیل دسترسی شهروندان به امکان اهدای خون در این شهرستان حضور خواهد یافت.

وی افزود: محل استقرار تیم سیار، ساختمان اداری جمعیت هلال‌احمر روانسر تعیین شده است و شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به این محل مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه این برنامه با هدف همراهی مردم نوع‌دوست و مشارکت در نجات جان بیماران نیازمند اجرا می‌شود، از مردم روانسر برای حضور در این اقدام انسان‌دوستانه دعوت کرد.

میرزاده ادامه داد: مشارکت شهروندان در برنامه‌های اهدای خون، نقشی امیدبخش در تأمین خون سالم و پشتیبانی از بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی دارد.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در این اقدام خداپسندانه خاطرنشان کرد: استقرار تیم‌های سیار در شهرستان‌ها فرصتی برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتقال خون و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر آنان در نجات جان بیماران است.