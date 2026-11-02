به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله الدقاق عصر دوشنبه در مراسم تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین المعتوق که در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با محکومیت حکم صادرشده از سوی مقامات کویت علیه این عالم دینی، برخورداری جوامع از شخصیت‌های علمی و معنوی را از مهم‌ترین سرمایه‌های ملت‌ها دانست و اظهار کرد: عالمان دینی ذخایر ارزشمندی هستند که وجود آنان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای علمی، فرهنگی و معنوی جامعه باشد و حاکمان به جای محدود کردن یا کنار گذاشتن این ظرفیت‌ها، باید زمینه حضور و اثرگذاری آنان را فراهم کنند.



این عالم بحرینی با اشاره به جایگاه عالمان در منظومه فکری اهل‌بیت(ع) افزود: در مکتب اهل‌بیت(ع)، عالم حقیقی صرفاً فردی نیست که مجموعه‌ای از اصطلاحات و دانش‌های مختلف را فراگرفته و در حافظه خود نگهداری کرده باشد، بلکه دانشمند واقعی کسی است که معارف اهل‌بیت(ع) در رفتار، شخصیت و سلوک او نمود پیدا کند و تربیت‌یافتگی در این مکتب در تمام ابعاد زندگی او آشکار باشد.



وی با بیان اینکه ارزش عالمان را باید در پیوند میان دانش، تقوا و خدمت به جامعه جست‌وجو کرد، تصریح کرد: شخصیتی که از معرفت دینی برخوردار است و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) را در زندگی خود متجلی می‌سازد، می‌تواند منشأ آثار گسترده‌ای در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی باشد و چنین افرادی از مهم‌ترین دارایی‌های هر کشور محسوب می‌شوند.



الدقاق خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که از وجود دانشمندان و عالمان برخوردار است، از پشتوانه‌ای ارزشمند در حوزه فرهنگ و معرفت بهره می‌برد و این سرمایه انسانی به مراتب فراتر از ثروت‌های مادی است؛ ازاین‌رو حفظ حرمت عالمان و فراهم کردن امکان فعالیت و نقش‌آفرینی آنان باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم قرار گیرد.



عالمان صالح، مایه خیر و برکت جامعه هستند



وی با تأکید بر جایگاه ویژه عالمان باتقوا در حیات معنوی جوامع، بیان کرد: عالم برخوردار از تقوا و پایبندی به ارزش‌های دینی، ثروتی بزرگ برای ملت خود به شمار می‌رود و حضور چنین شخصیتی می‌تواند آثار خیر و برکت فراوانی برای مردم به همراه داشته باشد.



این استاد حوزه علمیه در تبیین این موضوع به روایتی از امام رضا(ع) درباره زکریا بن آدم قمی اشاره کرد و گفت: آن حضرت به زکریا بن آدم سفارش کردند که از شهر قم خارج نشود و در این باره فرمودند: ای زکریا بن آدم! از قم خارج نشو، زیرا خداوند به واسطه وجود تو بلا را از اهل قم دور می‌کند.



وی افزود: این روایت به‌روشنی اهمیت حضور عالمان صالح و برخوردار از تقوا را در جامعه نشان می‌دهد و بیانگر آن است که وجود یک شخصیت دینی شایسته می‌تواند فراتر از فعالیت‌های فردی و علمی، در سرنوشت معنوی و اجتماعی یک منطقه اثرگذار باشد.



الدقاق با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت اظهار کرد: مردم و مسئولان باید منزلت چنین شخصیت‌هایی را بشناسند و قدر حضور آنان را بدانند؛ چراکه عالمان دینی با دانش، معنویت و خدمات خود به جامعه، بخشی از سرمایه‌های ماندگار ملت‌ها هستند و بی‌توجهی به آنان به معنای نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های فرهنگی و انسانی کشور است.



حاکمان با همنشینی عالمان به آخرت توجه می‌کنند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص)، به تبیین آثار ارتباط میان صاحبان قدرت و دانشمندان پرداخت و اظهار کرد: در آموزه‌های نبوی، همنشینی حاکمان با عالمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این ارتباط می‌تواند نگاه مسئولان را از توجه صرف به امور دنیوی فراتر برده و آنان را متوجه مسئولیت‌های اخروی کند.



این عالم بحرینی با اشاره به مضمون روایت پیامبر اکرم(ص) گفت: خداوند فرمانروایانی را که با دانشمندان همنشینی می‌کنند دوست دارد، اما دانشمندانی را که در پی همنشینی با فرمانروایان هستند، مورد نکوهش قرار می‌دهد؛ زیرا ارتباط حاکمان با عالمان موجب توجه آنان به آخرت می‌شود، در حالی که نزدیکی عالمان به صاحبان قدرت ممکن است آنان را به دنیا و تعلقات آن متمایل کند.



وی ادامه داد: این آموزه نبوی نشان می‌دهد که حضور عالمان حقیقی در کنار مسئولان و بهره‌گیری از دیدگاه‌های آنان می‌تواند در اصلاح رفتار و جهت‌گیری حاکمان مؤثر باشد و زمینه توجه بیشتر به مسئولیت‌های دینی، اخلاقی و انسانی را فراهم کند.



الدقاق با تأکید بر اینکه عالم دینی باید در خدمت مردم باشد، خاطرنشان کرد: عالم واقعی کسی است که در مسیر یاری‌رساندن به مردم گام بردارد و محبت خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) در وجود او ریشه داشته باشد؛ چنین شخصیتی به واسطه خدمات علمی، معنوی و اجتماعی خود شایسته احترام و حمایت است.



محکومیت حکم اعدام شیخ حسین المعتوق



وی در ادامه با اشاره به حکم صادرشده علیه حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین المعتوق از سوی مقامات کویت، این اقدام را ظالمانه خواند و تأکید کرد: ما حکم اعدام صادرشده علیه شیخ حسین المعتوق را محکوم می‌کنیم و معتقدیم برخورد با شخصیت‌های علمی و دینی باید بر مبنای احترام به جایگاه آنان و حفظ حقوقشان باشد، نه اینکه عالمان به دلیل موقعیت و اثرگذاری اجتماعی با چنین احکامی مواجه شوند.



این استاد حوزه علمیه در خطاب به شیخ حسین المعتوق اظهار کرد: جایگاه شما در قلب‌های مردم قرار دارد و اقداماتی که از سوی حاکمان علیه شما صورت گرفته، نمی‌تواند از منزلت و اعتبار شخصیت علمی و دینی شما بکاهد؛ بلکه چنین برخوردهایی بر عزت و کرامت شما می‌افزاید.



وی با اشاره به جایگاه اجتماعی و دینی این عالم افزود: اگر شخصیت‌های علمی و دینی در میان مردم از نفوذ و اثرگذاری برخوردار نباشند، اساساً چنین برخوردهایی با آنان صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین مواجهه با شیخ حسین المعتوق را باید در چارچوب جایگاه و تأثیرگذاری اجتماعی و دینی این شخصیت مورد توجه قرار داد.



الدقاق تصریح کرد: به جای آنکه عالمان را از سرزمین خود دور کنند، آزادی آنان را سلب کنند یا حکم مرگ برایشان صادر کنند، باید از دانش و تجربه آنان در مسیر پیشرفت جامعه بهره ببرند؛ زیرا کنار گذاشتن چنین شخصیت‌هایی به معنای محروم کردن یک ملت از سرمایه‌های علمی و معنوی خویش است.



ظلم و ایجاد اختلاف، پایه‌های حکومت را متزلزل می‌کند



این عالم بحرینی در بخش پایانی سخنان خود با هشدار به مقامات کویت درباره پیامدهای رفتارهای مبتنی بر ظلم و محدود کردن آزادی‌های مردم گفت: حکومتی که بخواهد پایه‌های قدرت خود را بر ستم، سلب آزادی‌های عمومی و ایجاد اختلافات قومی و درگیری میان گروه‌های مختلف بنا کند، نمی‌تواند به موفقیت و ثبات دست پیدا کند.



وی با انتقاد از رویکرد برخی حکومت‌ها در پیروی از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: کشورهایی که مسیر ظلم و ستم را در پیش می‌گیرند و سیاست‌های خود را بر اساس تبعیت از آمریکا و اسرائیل تنظیم می‌کنند، در نهایت با پیامدهای منفی این رویکرد مواجه خواهند شد و چنین مسیری می‌تواند زمینه‌ساز سقوط و فروپاشی آنان باشد.



الدقاق بر ضرورت حفظ حرمت عالمان دینی و صیانت از جایگاه شخصیت‌های علمی و معنوی تأکید کرد و گفت: عالمان باتقوا از ارزشمندترین سرمایه‌های ملت‌ها هستند و تکریم، حمایت و فراهم کردن زمینه فعالیت آنان باید در شمار مسئولیت‌های مهم حاکمان و جوامع قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: بی‌اعتنایی به عالمان، محدود کردن فعالیت‌های آنان و از بین بردن فرصت بهره‌مندی جامعه از دانش و معنویت این شخصیت‌ها، خسارتی بزرگ برای سرمایه انسانی و آینده فرهنگی و علمی کشورها خواهد بود.

