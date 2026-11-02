به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غفوری، عصر دوشنبه در ادامه بیانات خود با اشاره به ضرورت مقابله با سنت‌های نادرست اجتماعی اظهار کرد: طی سه سال و چند روز حضور در استان، تلاش کرده است مسائل را با تذکرهای خصوصی و رویکرد اصلاحی پیگیری کند، اما زمانی که یک رویه نادرست در جامعه به امری عادی و پذیرفته‌شده تبدیل شود، دیگر نمی‌توان تنها به تذکرهای غیرعلنی اکتفا کرد.

وی با تفکیک خطاهای فردی از مشکلات اجتماعی افزود: اگر فردی مرتکب اشتباهی شود، باید به خود او تذکر داد و نباید مسائل شخصی را به خطبه‌های نماز جمعه کشاند؛ اما هنگامی که یک سنت نادرست در جامعه شکل می‌گیرد، مقابله با آن ضرورتی اجتماعی است. امام شهید نیز همواره تأکید داشتند مسائل مربوط به اشخاص در خطبه‌ها مطرح نشود و این توصیه به ائمه جمعه نیز منتقل شده است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: موضع‌گیری اخیر متوجه اشخاص و افراد نیست، بلکه هدف جلوگیری از تثبیت یک رویه نادرست است. پیش از این موضع‌گیری نیز به افراد تأثیرگذار هشدار داده شده بود که در صورت اصلاح‌نشدن این روند، موضوع به‌صورت علنی مطرح خواهد شد. مطالب بیان‌شده مستند است و موارد دیگری نیز وجود دارد که تاکنون مطرح نشده است.

آیت الله غفوری با اشاره به مراجعه افراد مختلف پس از موضع‌گیری اخیر خود گفت: شماری از افراد درباره برخوردهای تحکم‌آمیز و ظلم‌هایی که با آن مواجه شده‌اند، مطالبی را مطرح کرده‌اند. اگر در برابر چنین شرایطی سکوت شود، باید در پیشگاه خداوند پاسخ‌گو بود؛ ازاین‌رو اصلاح این رویه‌ها یک ضرورت است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تحمیل‌های غیرکارشناسی در مسیر فعالیت مدیران توانمند اظهار کرد: گاهی نیروهای متخصص، نخبه و دلسوز با هدف خدمت به استان وارد میدان می‌شوند، اما با شرط‌وشروط و تحمیل افراد در مسئولیت‌های مختلف، حتی در انتخاب معاونان، روبه‌رو می‌شوند. مدیر باید امکان انتخاب نیروهای کارآمد را داشته باشد؛ چراکه تحمیل افراد ناکارآمد می‌تواند زمینه کناره‌گیری مدیران توانمند و انتقال ظرفیت‌های مدیریتی به استان‌های دیگر را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت مدیران و فرماندهان کرمانشاهی در مسئولیت‌های ملی خاطرنشان کرد: شمار قابل‌توجهی از مدیران کل، فرماندهان ارتش و فراجا و مسئولان دستگاه‌های مهم کشور از فرزندان این استان هستند. حتی استانداران برخی استان‌های بزرگ از جمله تهران و فارس و فرماندار تهران نیز اهل کرمانشاه هستند؛ با این حال، برخی از این نیروها در استان خود با موانعی مواجه می‌شوند که گاه به ترک کرمانشاه می‌انجامد.

وی با بیان اینکه ظرفیت انسانی استان کم‌نظیر است، عقب‌ماندگی کرمانشاه در شاخص‌های توسعه را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: برخورداری از مواهب طبیعی و منابع انسانی گسترده با وضعیت نامطلوب برخی شاخص‌ها تناسب ندارد. چرا باید کرمانشاه در شاخص فلاکت رتبه نخست کشور را داشته باشد؟ این مطالب بر اساس آمار و ارقام مطرح می‌شود و هر سخنی باید مستند و مستدل باشد.

آیت الله غفوری همچنین با اشاره به ضرورت انتقال مسائل استان به محضر رهبر معظم انقلاب بیان کرد: در گذشته امکان دیدار حضوری با امام شهید و انتقال مستقیم مسائل یا ارسال نامه وجود داشت، اما با توجه به شرایط کنونی، مسیر فعلی را نزدیک‌ترین و سریع‌ترین راه برای رساندن مطالب استان به محضر رهبر معظم انقلاب می‌دانم و آن را با همین هدف ادامه خواهم داد.

وی با تأکید بر استقلال خود در موضع‌گیری‌ها گفت: برای خود وابستگی و منفعت شخصی تعریف نکرده و سال‌ها با ساده‌ترین امکانات زندگی کرده است؛ بنابراین در برابر اصحاب زر و زور و تزویر صریح موضع می‌گیرد و خود را وامدار هیچ فردی نمی‌داند. از نظر وی، اصلاح رویه‌های نادرست مدیریتی و اجتماعی نباید به تعویق بیفتد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به تأکید امام شهید بر گسترش کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: ایشان در سفر به یکی از استان‌ها، ظاهراً سمنان، از برگزاری کرسی آزاداندیشی در یکی از دانشگاه‌ها ابراز خرسندی کرده بودند. این فضاها باید در دانشگاه‌ها و مراکز علمی تقویت شود تا استادان و صاحبان علم و فضیلت بتوانند آزادانه دیدگاه‌های خود را مطرح و درباره موضوعات مختلف تبادل نظر کنند.

آیت الله غفوری در بخش دیگری از بیانات خود به مبانی فقهی فتوای امام شهید درباره حرمت ساخت سلاح هسته‌ای پرداخت و گفت: این فتوا بر مبانی قرآنی، روایی و سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) استوار است؛ چراکه سلاح هسته‌ای کاربردی جز کشتار جمعی ندارد و ساخت آن می‌تواند بهانه‌ای برای فشار و تهدید ملت ایران در اختیار جبهه استکبار قرار دهد. با این حال، زمان و مکان از عناصر مؤثر در صدور فتوا هستند و تغییر شرایط و اقتضائات می‌تواند در تغییر حکم اثرگذار باشد.

وی با اشاره به تهدیدهای هسته‌ای دشمن علیه ایران افزود: هنگامی که دشمن حتی در سطح گفتار و از طریق رسانه‌های وابسته، جمهوری اسلامی را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید می‌کند، شرایط با گذشته متفاوت شده است. رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از پیام‌های خود، به تعبیر وی، هماهنگی دیدگاه خود درباره انرژی هسته‌ای با نظر امام شهید را مورد تأکید قرار داده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با استناد به آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال، آمادگی دفاعی را از تکالیف مورد تأکید قرآن دانست و اظهار کرد: عبارت «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» بر ضرورت فراهم‌کردن همه امکانات و ظرفیت‌های ممکن برای تقویت جبهه اسلام دلالت دارد. مفهوم قدرت نیز گسترده است و سلاح و تجهیزات، امکانات اقتصادی و مادی، توان معنوی و ظرفیت‌های پشتیبانی را شامل می‌شود.

آیت الله غفوری با اشاره به نمونه‌هایی از سیره پیامبر اسلام (ص) در بهره‌گیری از فناوری‌های زمان خود بیان کرد: بر اساس برخی گزارش‌های تفسیری، پس از اطلاع پیامبر از ساخت سلاحی جدید در یمن، گروهی برای بررسی و تهیه آن در صورت کاربردی‌بودن اعزام شدند. همچنین برخورداری از موقعیت‌های راهبردی جغرافیایی، از جمله ظرفیت تنگه هرمز، می‌تواند در تقویت قدرت دفاعی مؤثر باشد و فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته نیز در چارچوب مفهوم قرآنی قدرت قرار می‌گیرند.

وی هدف از آمادگی دفاعی را ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تجاوز دشمن عنوان کرد و با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، بر تناسب پاسخ با سطح تجاوز تأکید کرد. به گفته وی، تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای، حتی در سطح گفتار مقامات آمریکایی، عبور از خطوط قرمز است و در چنین شرایطی باید آمادگی دفاعی متناسب با سطح تهدید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه مدعی شد که دانش هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده است که به اذعان دشمنان، کشور می‌تواند طی چند روز به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود: با توجه به تهدیدهای مطرح‌شده، باید اقتضائات جدید در بررسی مبانی فقهی و دفاعی مورد توجه قرار گیرد. وی ساخت سلاح هسته‌ای را از الزامات دفاعی کشور در شرایط مورد اشاره خود دانست و اعلام آمادگی برای پاسخ متناسب را وظیفه مسئولان نظامی با اذن فرمانده معظم کل قوا برشمرد.

آیت الله غفوری در پایان با قدردانی از دغدغه‌مندی استادان دانشگاه، مراکز علمی را از مهم‌ترین کانون‌های علم، فضیلت و پیشرفت کشور دانست و از جامعه دانشگاهی خواست برای اصلاح سنت‌های نادرست اجتماعی نقش‌آفرینی کند. وی نگارش مقاله، گفت‌وگو با رسانه‌ها و تبیین کارشناسی موضوع برای مردم را از راه‌های مؤثر در روشنگری عمومی و پیشبرد این مطالبه عنوان کرد.