به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی عصر امروز دوشنبه در آیین معرفی و آغاز به کار این بازرسان که در دفتر امام جمعه بروجرد برگزار شد، اظهار کرد: بازرسان افتخاری در کنار ۱۰ دستگاه اجرایی و نظارتی مرتبط با بازار، بر روند عرضه کالا، قیمت‌ها و عملکرد اصناف نظارت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز در این زمینه همکاری خواهند داشت، افزود: این بازرسان در سه گروه شامل پیشکسوتان بسیجی، پیشکسوتان جهاد و شهادت و بازنشستگان نیروهای مسلح و انتظامی سازماندهی شده‌اند و با در اختیار داشتن کارت شناسایی عکس‌دار، به‌عنوان نمایندگان فرماندار مأموریت‌های نظارتی خود را انجام می‌دهند.

رصد بازار در بروجرد، اشترینان و ونایی

فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به مشخصات کارت‌های شناسایی بازرسان گفت: این کارت‌ها دارای کد بازرسی و ممهور به مهر فرمانداری هستند و بازرسان در سطح شهرستان بروجرد و همچنین بازار و اصناف اشترینان و ونایی فعالیت خواهند کرد.

ولدی مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و خودداری از ارائه فاکتور را از مهم‌ترین مأموریت‌های این گروه برشمرد و ادامه داد: گروهی از بازرسان نیز به‌طور ویژه بر فعالیت نانوایی‌ها، کیفیت پخت نان و جلوگیری از فروش خارج از شبکه آرد نظارت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش بازرسان اضافه کرد: آموزش‌های لازم از سوی دستگاه‌های نظارتی مرتبط با بازار و اصناف ارائه می‌شود و بازرسان پس از رصد بازار، گزارش تخلفات و موارد مشاهده‌شده را برای پیگیری به دستگاه‌های مسئول اعلام خواهند کرد.

نظارت بر بازار وظیفه‌ای همگانی است

امام جمعه بروجرد نیز در این مراسم با قدردانی از اقدامات فرمانداری ویژه و دستگاه‌های نظارتی برای کنترل بازار و قیمت‌ها اظهار کرد: فرمانداری با همکاری ۱۰ دستگاه نظارتی در تلاش است روند نظارت بر بازار و اصناف را تقویت کند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی نظارت را وظیفه‌ای همگانی دانست و افزود: مشارکت و همراهی در نظارت می‌تواند به شناسایی و رفع مشکلات جامعه کمک کند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه طی هشت ماه گذشته، تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید با تلاش بیشتر، خدمت‌رسانی به شهروندان را در اولویت قرار دهند.