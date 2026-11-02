به گزارش خبرگزاری مهر، یونسی رستمی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های انرژی در مازندران اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی، نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و اجرای طرح‌های عمرانی استان دارد.

وی با تأکید بر لزوم شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های زیرساختی افزود: بهره‌برداری از فاز نخست نیروگاه برق نوشهر می‌تواند ظرفیت تولید برق منطقه را افزایش داده و به پایداری شبکه برق کمک کند.

استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های استان با هدف پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش مصرف برق دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: تأمین انرژی پایدار یکی از پیش‌نیازهای حمایت از تولید، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای مازندران است.

بر اساس این برنامه، فاز نخست نیروگاه برق نوشهر با ظرفیت ۵۰ مگاوات طی مدت یک سال به بهره‌برداری می‌رسد و وارد مدار تولید برق خواهد شد.