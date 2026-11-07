خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: سیره حضرت فاطمه زهرا (س) محدود به سوگواری صرف نیست، بلکه مکتبی تربیتی برای عاشورایی شدن و دفاع تا پای جان از حق و ولایت است؛ جهادی چندبعدی که از تدبیر در خانه و خطبه‌خوانی و احتجاج فکری تا حضور در میدان نبرد را در بر می‌گیرد و فراگیری شیوه یاوری امام در این مکتب، تداوم‌بخش استقامت مؤمنان و زمینه‌ساز ظهور منجی است. یکی از درس‌های بنیادین فاطمیه، نهراسیدن از هیاهو، مکر و جنگ روانی جبهه باطل و پرهیز از رویکردهای منفعلانه است؛ در شرایط بحران، استقامت مقتدرانه، دل نبستن به دنیا و ایثار مال و جان و فرزند بر محور حق، تضمین‌کننده عبور از پیچ‌های تاریخی و شکست استیصال دشمن خواهد بود.

سیره فاطمی تعارض میان نقش خانوادگی و کنشگری اجتماعی زنان را باطل می‌کند؛ زن مسلمان می‌تواند ضمن صیانت از کرامت انسانی، حفظ عفت و ایفای نقش اساسی در آرامش روانی خانواده و تربیت نسل، در بزنگاه‌های تاریخی و اجتماعی با بصیرت و آگاهی کامل نسبت به سرنوشت کشور و مقابله با انحرافات مسئولیت‌پذیر باشد.

حضرت زهرا (س)؛ بانوی زمان‌شناس، اسوه مقاومت و الگوی جاودانه منتظران ظهور

حجت‌الاسلام سید جعفر موسوی‌نسب، مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) منتخب خداست که خداوند او را در قرآن کریم «کوثر» نام نهاده و سوره مبارکه‌ای را به نام ایشان نازل کرده است. آن حضرت جان‌فدای واقعی اسلام ناب محمدی (ص) و به فرموده پیامبر (ص)، سرور زنان دنیا و آخرت هستند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) با اشاره به ابعاد شخصیتی و زمان‌شناسی آن حضرت افزود: حضرت زهرا (س) بانویی زمان‌شناس بود که در دفاع از اسلام ناب، روزها و شب‌ها به در خانه انصار و مهاجرین می‌رفت و آن را معرفی می‌کرد؛ ایشان از ابتدای خلقت و سن بلوغ، دغدغه اسلام ناب را داشت و تا پای جان از اسلام و ولایت دفاع کرد.

وی با تأکید بر ابعاد گوناگون جهاد در زندگی صدیقه طاهره (س) گفت: حضرت زهرا (س) نه تنها بانویی دارای عصمت بود، بلکه در زمینه‌های مختلف جهاد کرد؛ از جهاد در خانه و خطبه‌خوانی در مسجدالنبی گرفته تا حضور شخصی در میدان نبرد احد و مبارزه با کافران که آن را وظیفه و رسالت دینی خود می‌دانست.

موسوی‌نسب حضور بانوان در راهپیمایی‌ها و عرصه‌های مختلف را الگوبرداری از زهرای اطهر (س) خواند و تصریح کرد: امروز مجاهدان ما در اقصی نقاط کشور، اعم از عزیزانی که پای لانچرها هستند یا در جزایر خدمت می‌کنند، همه در راستای دفاع از اسلام، قرآن و مقابله با کفر و ضلالت، از حضرت زهرا (س) و اولاد طاهرین ایشان الگو می‌گیرند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)صفات و ویژگی‌های حضرت زهرا (س) را الگویی عملی برای همگان برشمرد و بیان کرد: علم، عبادت، انس با خدا و قرآن، رأفت، عصمت، همسرداری، احترام به والدین، فرزندداری، انفاق، انصاف، و حجاب و عفاف آن حضرت، همگی برای ما الگوست. در همین راستا، کتاب «چشمه در بستر» (تحلیلی از روان‌شناسی حضرت زهرا) اثر استاد آقایی، اثر مناسبی برای بهره‌برداری در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی نخستین حجت الهی، حضرت ولی‌عصر (عج) می‌فرمایند که مادرشان زهرای اطهر برای ایشان «اسوه حسنه» است، وظیفه و رسالت ما منتظران فرزند برومندشان در عصر غیبت کاملاً مشخص می‌شود؛ امیدواریم رهروان خوبی برای آن حضرت و پدر بزرگوار و اولاد طاهرینشان باشیم و در دنیا و آخرت با اهل بیت عصمت و طهارت محشور شویم.

فاطمیه مکتب تربیت انسان عاشورایی و بسترساز ظهور است

حجت‌الاسلام موسی اسفندیاری، استاد حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محرم و روز عاشورا آغاز مصائب اهل‌بیت (ع) است، اما فاطمیه پایان دوران مصائب عظیم پس از رحلت نبی مکرم اسلام (ص) به شمار می‌رود؛ از این رو شیعه با بزرگداشت فاطمیه، علاوه بر تعظیم شخصیت والای حضرت صدیقه طاهره (س)، به‌دنبال شناخت علل و حوادث منجر به این وقایع و درس‌آموزی از آنهاست.

استاد حوزه علمیه خراسان با تأکید بر اینکه شیعه در عاشورا اعلام آمادگی و در فاطمیه شیوه یاوری امام را مشق می‌کند، افزود: فاطمیه کلاس آموزش عاشورایی شدن است؛ حضرت زهرا (س) به جامعه یاد داد که در هر موقعیت و با هر توانی، اگر امام به کلام نیاز دارد با سخنوری و خطبه، اگر به دفاع نیاز دارد با ایستادگی در میدان، و اگر به نشانه حقانیت نیاز دارد حتی با وصیت به مزار مخفی، باید تمام هستی، آبرو و فرزند را فدای ولایت کرد.

وی بیان کرد: اگر جامعه‌ای در فاطمیه تربیت نشود، در عاشورا توان ایستادگی نخواهد داشت و در نهایت سرنوشتی مانند توابین پیدا می‌کند که پس از واقعه به میدان آمدند؛ پیوند فاطمیه و عاشوراست که در تداوم استقامت مؤمنان، زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت خواهد شد.

اسفندیاری با اشاره به فداکاری ملت ایران در طول بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی و مقاومت مادران شهدا، تصریح کرد: ایثار مادران دارای چند شهید و هزاران مادر تک‌فرزند یا مفقودالاثر در کشور برگرفته از همین نسخه فاطمی است که نشان می‌دهد در مسیر حق نباید از دادن مال و جان و فرزند دریغ کرد.

استاد حوزه علمیه خراسان با انتقاد از رویکردهای منفعلانه در برابر تهدیدات جبهه استکبار، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) به ما آموخت که نباید از مکر، هیاهو و جنگ روانی دشمن هراسید و دل به دنیا بست؛ در حالی که درس فاطمیه ایستادگی مقتدرانه در دل آتش دشمن است.

وی همچنین حفظ وحدت و تبعیت همه‌جانبه از ولایت را ضرورت جبهه حق دانست و تصریح کرد: شیعه باید در تجمعات، فضاسازی‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی، هوشیارانه عمل کند تا دشمن و منافقان بهره‌برداری تفرقه‌افکنانه نکنند؛ حتی اگر اختلافی وجود دارد، نباید موجب گسست شود و باید تمام حرکات، شعارها و اقدامات در جهت پشتیبانی از امام جامعه تنظیم شود.

اسفندیاری با استناد به بیانات رهبر معظم شهید پیرامون نزدیک بودن قله و وعده نصرت الهی، خاطرنشان کرد: این رویارویی و جنگ روانی دشمن حاکی از استیصال جبهه باطل است و بنا بر تأکید بزرگان جبهه مقاومت و تدابیر ولایت، ایستادگی و بصیرت ملت در این پیچ تاریخی، نصرت نهایی، رفع همیشگی تهدیدات دشمن و بسترسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و عصر ظهور را رقم خواهد زد.

تبیین سیره فاطمی در شرایط کنونی؛ ضرورت پیوند ایمان، بصیرت و مسئولیت اجتماعی در جامعه

طاهره سیرجانی، استاد حوزه علمیه خراسان، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبیین ابعاد سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و انطباق آن با شرایط امروز جامعه ایران در مواجهه با تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: برای شناخت دقیق سیره آن حضرت باید از نگاه صرفاً عاطفی و مناسکی فراتر رفت؛ هرچند محبت و سوگواری جایگاه والایی دارد، اما محبت حقیقی هنگامی به کمال می‌رسد که به شناخت، تبعیت و تحول در رفتار فردی و اجتماعی بینجامد.

این استاد حوزه علمیه خواهران افزود: حضرت زهرا (س) تنها شخصیتی برای سوگواری نیستند، بلکه الگویی جامع از ایمان، معرفت، کرامت انسانی، عفاف، علم، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه در عرصه اجتماع‌ به شمار می‌روند. از این منظر، فاطمیه فرصتی برای بازخوانی یک الگوی تمدنی است؛ الگویی که در آن زن هم‌زمان صاحب کرامت و شخصیت مستقل اخلاقی است، در عرصه خانواده نقش‌آفرینی می‌کند و در قبال سرنوشت جامعه و انحرافات اجتماعی احساس مسئولیت دارد.

وی یکی از مهم‌ترین درس‌های سیره فاطمی در شرایط بحران و جنگ را پیوند میان ایمان، بصیرت و مسئولیت اجتماعی دانست و «گفت»: حضرت زهرا (س) در شرایطی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) زندگی کردند که جامعه اسلامی با تحولات و اختلافات عمیقی روبه‌رو بود؛ آن حضرت در چنین فضایی به تبیین مواضع خود پرداختند و از حق با استدلال و احتجاج دفاع کردند که نمونه برجسته آن، خطبه فدکیه و طرح مبانی توحیدی، فلسفه احکام و مسئولیت امت است.

سیرجانی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی نیز جامعه برای عبور از بحران به سه عنصر شناخت دقیق واقعیت‌ها، حفظ وحدت اجتماعی بر محور منافع عمومی و حقوق مردم، و مسئولیت‌پذیری در قبال امنیت و آرامش کشور نیاز دارد. مقاومت در منطق دینی تنها ایستادگی در میدان نظامی نیست، بلکه ایستادگی در برابر تحریف حقیقت، حفظ امید اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی اخلاقی جامعه از جلوه‌های آن است.

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه دفاع از حق مسئولیتی معرفتی و اخلاقی است، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ، جامعه با دو عرصه مواجه است؛ عرصه واقعی جنگ و آسیب‌های انسانی آن، و عرصه روایت‌ها و اطلاعات. در عرصه نخست حفظ جان مردم و زیرساخت‌ها اهمیت دارد و در عرصه دوم، وظیفه نخبگان و رسانه‌ها آن است که میان خبر تأییدشده و ادعای اثبات‌نشده تمایز قائل شوند و اجازه ندهند احساسات ناشی از بحران جایگزین تحلیل علمی شود.

وی درباره الگوی زنان در شرایط جنگی گفت: یکی از برداشت‌های نادرست، قرار دادن حضور اجتماعی در مقابل نقش خانوادگی است؛ در حالی که سیره حضرت زهرا (س) نشان می‌دهد زن مسلمان ضمن حفظ کرامت و نقش‌آفرینی در خانواده و تربیت نسل، می‌تواند در موقعیت مقتضی نسبت به سرنوشت جامعه مسئولیت نشان دهد. این اصول در شرایط بحران در چند عرصه از جمله حفظ استحکام روانی و اخلاقی خانواده، مسئولیت علمی و فرهنگی زنان دانشگاهی و حوزوی در تقویت سواد رسانه‌ای، و حفظ کرامت و استقلال اخلاقی زنان نمود می‌یابد.