به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهراظهار کرد: بررسی رعایت قوانین و مقررات در واحدهای صنفی، از وظایف قانونی بازرسان اصناف است و سایر بخش‌ها نیز در چارچوب ضوابط می‌توانند در این زمینه همکاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه بازرسی باید متناسب با نوع فعالیت و تخصص هر صنف انجام شود، افزود: آموزش و ارتقای توانمندی بازرسان در اولویت قرار دارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری اتاق اصناف باید اقدامات لازم را برای تحقق این موضوع انجام دهد.

حضور شهدای تازه تفحص‌شده در شهرستان‌های بوشهر

معاون سیاسی استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور شهدای تازه تفحص‌شده در استان گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، همه شهرستان‌های استان از حضور شهدا و فضای فرهنگی و معنوی این رویداد بهره‌مند می‌شوند.

برنامه‌های فرهنگی و هنری در میادین شهری

جهانیان همچنین از آمادگی دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری برای هماهنگی اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در میادین شهرهای استان خبر داد.

وی تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، زمینه اجرای برنامه‌های متنوع در تجمعات شبانه میادین استان فراهم می‌شود و دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری در این زمینه هماهنگی‌های بین‌بخشی را دنبال خواهد کرد.